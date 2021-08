KAS Eupen heeft zijn start niet gemist. Met dank aan de noodgedwongen continuïteit op sportief vlak.

De elf Eupenspelers die zaterdag aan de aftrap kwamen op KV Mechelen, speelden vorig jaar ook al bij de club. Van de vier invallers was enkel Jérôme Déom nieuw. Het toont nog eens de kracht van continuïteit, zeker bij de aanvang van een nieuwe competitie waar teams met veel nieuwkomers nog altijd op zoek zijn naar automatismen. Van dat probleem heeft KAS Eupen alvast geen last. De grootste verrassing is de 22-jarige doelman Abdul-Aziz Nurudeen. Die is al drie jaar in de Oostkantons, maar keepte voor dit seizoen nog maar één match. Op de vraag in hoeverre Nurudeen gegroeid is, antwoordde algemeen directeur Christoph Henkel: 'Helemaal niet. Wat hij nu toont, kon hij voorheen al.' Waarom speelt hij dan nu wel en voorheen niet? 'Omdat elke speler iemand nodig heeft die zijn kwaliteiten opmerkt en hem vertrouwen geeft. Dat is nu het geval.' Een compliment is dat voor de nieuwe trainer, de Duitser Stefan Krämer die in eigen huis een oplossing vond voor het keepersprobleem toen Ortwin De Wolf en Théo Defourny andere oorden opzochten. Krämer stopte met zijn menselijke no-nonsenseaanpak en een zwaar trainingsprogramma, gebaseerd op intensiteit, een nieuwe dynamiek in een team dat vorig jaar ondermaats presteerde in verhouding tot de toen aanwezige kwaliteiten. In elke linie heeft Eupen kwaliteit te over, zo lang het geen van zijn sterkhouders moet laten gaan bij een interessant bod. Dat moet de club in overweging nemen nu de geldkraan uit Qatar dichtgedraaid wordt.