De Pro League heeft het verzoek van AS Eupen afgewezen om de wedstrijd van de 22e speeldag in de Jupiler Pro League thuis tegen Cercle Brugge van zondag (16 uur) uit te stellen.

Dat hebben de Panda's vrijdag gemeld. Eerder vrijdag liet Eupen weten vlak voor de hervatting van de Jupiler Pro League na de winterstop met een stevige uitbraak van het coronavirus te kampen. Maar liefst veertien spelers en twee stafleden testten bij de club uit de Oostkantons positief.

De betrokken personen gingen in quarantaine onmiddellijk nadat de testresultaten binnenkwamen, meldde Eupen. Wegens het hoge aantal besmette spelers vroeg het team om uitstel van de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge, maar dat verzoek kreeg van de Pro League dus geen gehoor.

'De Pro League heeft ons verzoek afgewezen en rechtvaardigt zijn beslissing met het feit dat tussen de besmette spelers niet minstens zeven spelers zitten die tot nu toe een derde van de speeltijd dit seizoen in actie kwamen', legt Eupen uit. 'Op dit moment bepaalt het reglement dat een wedstrijd alleen kan worden uitgesteld als er zeven spelers of meer door corona wegvallen die minstens een derde van de speelminuten in actie kwamen, of als de eerste twee keepers besmet zijn.'

Eupen staat op de twaalfde plaats in de Jupiler Pro League met 25 punten.

