Eupen heeft woensdag de komst van coach Bernd Storck aangekondigd. De 59-jarige Duitser werd zondag nog bedankt voor bewezen diensten bij Racing Genk. In de Oostkantons ondertekende hij een contract voor één seizoen.

Storck heeft zo nauwelijks drie dagen zonder club gezeten. De Duitser werd begin december bij Genk aangesteld als opvolger van de ontslagen John van den Brom. Storck slaagde er niet in de Limburgers naar de Champions' play-offs te loodsen. Genk werd tegenvallend achtste in de reguliere competitie. In de Europe play-offs werd de club tweede, na winnaar AA Gent, maar dat volstond niet meer voor een Europees ticket. Zaterdagavond werd het seizoen afgesloten met een scoreloos gelijkspel bij KV Mechelen.

Storck was in een eerste reactie erg tevreden. 'Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging bij Eupen', zei hij op de clubwebsite. 'Samen met de club wil ik iets opbouwen.'

Algemeen directeur Christoph Henkel deelde zijn enthousiasme. 'Met zijn ervaring en bekwaamheid beantwoordde hij precies aan het profiel dat we zochten. Bernd Storck is onze droomcoach en met hem willen we nieuwe sportieve uitdagingen aangaan volgend seizoen.'

Storck is al enkele jaren een bekende naam in onze competitie. De voorbije jaren verrichtte hij uitstekend werk bij Moeskroen (2018-2019) en Cercle Brugge (2019-2020). Beide teams wist hij uit een verloren positie nog te redden in de hoogste klasse. Hij was nadien ook actief bij de Slovaakse topclub DAC.

In een verder verleden was Storck als speler actief bij VFL Bochum en vooral Borussia Dortmund. Vervolgens werd hij assistent-trainer bij Hertha BSC, VFL Wolfsburg, Partizan Belgrado en Borussia Dortmund. Daarna trainde hij de beloften van Kazachstan, Olympiakos en Hongarije om nadien in Hongarije bondscoach te worden. Hij leidde de Hongaarse nationale ploeg naar de achtste finales op het EK van 2016. Daarin waren de Rode Duivels te sterk.

Eupen beëindigde de reguliere competitie in de Jupiler Pro League op de vijftiende plaats, met nauwelijks vier punten voorsprong op Seraing, dat als zeventiende naar de barrages moest. De club startte het seizoen nog sterk onder de Duitser Stefan Krämer. Die moest midden februari na een 2/18 vertrekken. Zijn assistent, de Australiër Michael Valkanis, nam tot het einde van het seizoen over.

