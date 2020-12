Eupen luidt alarmbel: 'Vrezen gezondheidsrisico's voor onze spelers'

AS Eupen trekt aan de alarmbel over een te drukke speelkalender. De Panda's zagen na een corona-uitbraak in hun A-kern de voorbije weken drie duels in de Jupiler Pro League uitgesteld worden. Tussen 26 december en 31 januari moet de club maar liefst negen keer aan de bak.

Wegens de corona-uitbraak werden onlangs drie wedstrijden van de Oostkantonners uitgesteld. Het duel tussen Eupen en Zulte Waregem wordt op 29 december ingehaald. Eupen - KRC Genk en KV Oostende - Eupen komen op respectievelijk 6 en 12 januari op de agenda. Daarnaast moet Eupen tot eind januari ook nog zes reguliere speeldagen afwerken: tegen Club Brugge (zaterdag), RSC Anderlecht (15/01), Beerschot (20/01), KV Mechelen (23/01), Antwerp (26/01) en Moeskroen (30/01). 'Voordat de nieuwe data werden vastgelegd maakte Eupen al zijn bezorgdheden over aan de Pro League rond de snelle opeenvolging van wedstrijden, en dat na een onderbreking vanwege coronabesmettingen', klinkt het in een mededeling. 'Eupen vroeg hierbij om de uitgestelde wedstrijden naar latere data te verplaatsen. Onze arts Luis Lima benadrukte bij de Pro League dat spelers een hoger risico op blessures lopen als de belasting significant toeneemt binnen een zeer korte periode. Onze arts wees ook op andere risicofactoren, waarbij mogelijke laattijdige gevolgen na een corona-infectie die kunnen leiden tot een ontsteking van de hartspier.' 'Eupen heeft de Pro League gevraagd om de FIFA-richtlijn te volgen die stelt dat vooral in pandemietijden de gezondheid van de spelers moet primeren, ook al zorgt dit voor problemen bij het opstellen van het wedstrijdschema', besluit de club. 'Ondanks onze grote bezorgdheid over de gezondheidsrisico's voor spelers zullen we uiteraard de kalender van de Pro League naleven.'