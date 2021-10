Eupen met tien verslaat Genk op de valreep: 3-2

AS Eupen heeft zondag op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League de punten in extremis thuisgehouden tegen KRC Genk. De wedstrijd aan de Kehrweg eindigde op 3-2. De Panda's komen samen met Antwerp aan kop van 1A.

Smail Prevljak maakte twee goals voor Eupen