Eupen heeft woensdag zijn trainer Stefan Krämer ontslagen. Assistent Michaels Valkanis neemt het tot het einde van het seizoen over.

De 47-jarige Valkanis, een voormalige Australische international, kwam pas vorige maand naar Eupen. Eerder was hij assistent bij Adelaide United, Melbourne City, PEC Zwolle en bij het nationale team van zijn tweede vaderland Griekenland.

Statement

'De huidige sportieve situatie, een lange reeks zonder overwinningen, heeft ons tot deze beslissing geleid. Met een trainerswissel willen we het team een nieuwe impuls geven', klinkt het op de clubwebsite.

Krämer kwam afgelopen zomer aan het roer te staan bij de Oostkantonners. Het werd zijn eerste job bij een eersteklasser. Voordien was de 54-jarige Duitser in de tweede en derde Bundesliga bij Arminia Bielefeld, Cottbus, Erfurt, Uerdingen en Maagdenburg aan de slag.

Weggezakt

De aanstelling van Krämer bleek aanvankelijk een groot succes. Eupen kwam met een elf op vijftien uit de startblokken, alleen tegen Club Brugge (2-2) en RSC Anderlecht (1-1) werd niet gewonnen.

Na een twee op achttien is de club echter naar de vijftiende plaats afgezakt. De laatste zege dateert al van 11 december.

Wel zijn de Panda's nog actief in de Beker van België. In de heenwedstrijd van hun halve finale speelde ze 2-2 gelijk tegen RSC Anderlecht.

Michael Valkanis

'Met Michael Valkanis als nieuwe coach willen we zo snel mogelijk uit de negatieve spiraal geraken', zegt algemeen directeur Christoph Henkel. 'Hij moet ons proberen naar de bekerfinale te leiden en er vooral voor zorgen dat we in de Jupiler Pro League blijven. We wensen hem alle succes bij die taak.

'Stefan Krämer willen we bedanken voor het geleverde werk. Het is jammer dat aan de uitstekende start van het seizoen geen vervolg kon gebreid worden, maar Stefan is er wel in geslaagd spelers van de eigen jeugdwerking in het eerste elftal te integreren. Daarmee realiseerde hij een belangrijke doelstelling van de club. We appreciëren hem echt als trainer en als mens en hij zal hier altijd welkom zijn.'

