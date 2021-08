Eupen blijft aan de kop van het klassement meedraaien in de Jupiler Pro League dankzij een 1-4 overwinning op het veld van OH Leuven.

Een uitgekookt Eupen kwam voor de rust al op voorsprong dankzij doelpunten van Smail Prevljak (31.) en Julien Ngoy (39.). Na de rust kreeg Leuven er nog twee te slikken van Konan N'Dri (56.) en Emmanuel Agbadou (80.). Levan Shengelia kon slechts de eer redden (1-4, 83.) voor de thuisclub.

Marc Brys ging met OH Leuven op zoek naar een eerste overwinning in de Jupiler Pro League. Hij rekende daarbij niet op Henry, die aast op een transfer naar het buitenland. OHL liet het spel thuis aan Eupen, maar hoopte op een counter. Tot echte kansen leidde dat voor geen van beide ploegen in het eerste half uur. Dan is het dan toch de ploeg met het meeste balbezit die de score kan openen. Smail Prevljak schakelde Ozkacar uit, en schoot gekruist voorbij de Leuvense doelman Romo (1-0, 31.). Even later knalde Julien Ngoy de 2-0 binnen (37.) . Net voor rust kwam Agbadou nog dicht bij de 0-3, maar hij mikte net naast het doel.

Dit bleek slechts uitstel van executie. Na de rust schoot Prevljak eerst nog de paal, maar in de rebound volgde N'Dri goed en hij maakte er 0-3 van (55.). Leuven nam daarna het heft in handen, maar dat leverde weinig kansen op. Integendeel, de Ivoriaan Emmanuel Agbadou, de eerder wel aan rood ontsnapte, kopte een vierde treffer tegen de touwen voor het team van Stefan Krämer (0-4, 80.). De Georgiër Levan Shengelia redde nog de eer voor de Brabanders (1-4, 83.), die onderaan het klassement blijven hangen. Beerschot kan mits een stunt op Club Brugge zondag over de Leuvenaars springen. Eupen staat voorlopig bovenaan in de rangschikking met 11 punten uit 5 wedstrijden.

