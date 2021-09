In de opener van de achtste speeldag van de Jupiler Pro League heeft KAS Eupen vrijdag een 1-2 zege geboekt op het veld van Cercle Brugge.

Het was Eupen dat het best aan de partij begon. In de 19e minuut opende Edo Kayembe, op aangeven van Prevljak, de score. Cercle Brugge kwam net na het halfuur langszij via Charles Vanhoutte (35.), waardoor er gerust werd met een 1-1 stand. In de tweede helft zette Emmanuel Agbadou de 1-2 eindscore op het bord (81.).

Door de overwinning staat Eupen voorlopig met 14 punten aan de leiding in het klassement, samen met Club Brugge. Cercle Brugge is 13e met acht punten.

Het was Eupen dat het best aan de partij begon. In de 19e minuut opende Edo Kayembe, op aangeven van Prevljak, de score. Cercle Brugge kwam net na het halfuur langszij via Charles Vanhoutte (35.), waardoor er gerust werd met een 1-1 stand. In de tweede helft zette Emmanuel Agbadou de 1-2 eindscore op het bord (81.). Door de overwinning staat Eupen voorlopig met 14 punten aan de leiding in het klassement, samen met Club Brugge. Cercle Brugge is 13e met acht punten.