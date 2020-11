In de Europa League heeft Antwerp met 2-0 gewonnen van LASK. De Great Old vergroot zo zijn kansen op kwalificatie voor de knock-out. KAA Gent verloor met 0-2 van Rode Ster Belgrado en is met 0/12 nu al uitgeschakeld.

Antwerp-coach Ivan Leko vatte de belangrijke match aan zonder Dieumerci Mbokani, die op de bank mocht plaatsnemen. Zijn vervanger, Cristian Benavente, zag hoe vroeg in de wedstrijd een voorzet van ploegmaat Simen Jukleröd tegen de deklat dwarrelde. De beste kansen in de eerste helft waren voor Antwerp, voorbij het halfuur kopte Ritchie De Laet net naast.

Vijf minuten na de pauze moest LASK Linz met tien man verder spelen. Aanvoerder Gernot Trauner haalde de doorgebroken De Laet neer en kreeg een rode kaart. De afgeweken vrije trap van Lior Refaelov belandde meteen daarna tegen de touwen.

De ingevallen Jordan Lukaku schilderde in het slot nog een voorzet op de knikker van Pieter Gerkens, die de netten deed trillen. Na enkele mooie dribbels zorgde Nana Ampomah bijna nog voor de 0-3.

In de stand staat Antwerp aan de leiding met 9 punten. Dat zijn er 3 meer dan LASK en Tottenham. De Spurs spelen later op de avond gastheer voor het puntenloze Ludogorets.

Op de vijfde speeldag ontvangt Antwerp volgende week donderdag Ludogorets. Het team van Ivan Leko gaat op de slotspeeldag op bezoek bij Tottenham.

Gent verliest ook in eigen huis van Belgrado

Een heel ander zicht was het vanavond bij KAA Gent. De Buffalo's hebben donderdagavond ook hun vierde duel in de groepsfase van de Europa League verloren. Een uitgekookt Rode Ster Belgrado kwam met 0-2 winnen in de Ghelamco Arena. Gent, nog steeds puntenloos, is door de nederlaag definitief uitgeschakeld. In de andere wedstrijd in groep L won Hoffenheim met 0-2 bij Slovan Liberec. De Duitsers zijn zo al zeker van de tweede ronde. Rode Ster staat door de nederlaag van Liberec ook met anderhalf been in de knock-outfase.

Het dramatische Europese seizoen van KAA Gent zet zich voort. © Belga Image

De partij begon dramatisch voor AA Gent. Rode Ster forceerde meteen een hoekschop. Die werd kort genomen en Petrovic verschalkte Gent-doelman Bolat met een raak afstandschot. Binnen de openingsminuut stond het 0-1. Bolat zag er bij de fase niet te best uit. Gent had niet meteen een reactie in huis. De Buffalo's monopoliseerden de bal, maar voor de zestien stokte het aanvalsspel. Op de eerste echte kans was het voor Gent wachten tot minuut 25. Dorsch knalde vanuit een scherpe hoek op Rode Ster-doelman Borjan. Vijf minuten later appelleerde Bezus voor een penalty na een trekfout, maar de Slovaakse ref wuifde het Gentse protest weg. Op slag van rust kreeg gelegenheidsaanvaller Bukari nog de beste kans. Borjan zweefde zijn kopbal uit het doel.

Ook na de pauze was er al snel een mogelijkheid voor Gent. Bezus kopte van dichtbij over. Het spelbeeld bleef verder onveranderd. Gent kreeg de bal, Rode Ster zakte gegroepeerd in. De Serviërs kozen hun momenten en zo kregen we er op het uur nog één te zien. Milunovic kopte volledig vrijstaand een hoekschop van El Fardou binnen, 0-2. Gent moest nu risico's gaan nemen en De Decker bracht Odjidja tussen de lijnen. De kapitein was verrassend op de bank gestart, maar bracht meteen meer schwung tussen de lijnen. Op aangeven van Odjidja trapte Dorsch over. Even later deed de kapitein zelf ook een poging, maar ook zijn schot ging ruim over het doel. Gent gaf de moed nog niet op, maar bleef onzorgvuldig voor doel. Kums miste twintig minuten voor tijd, alleen voor Borjan, de kans op de aansluitingstreffer. Zijn inzet ging naast. Een sluw Rode Ster bleef in de organisatie en kwam in de slotfase niet meer in de problemen. Het bleef 0-2.

Gent blijft door de nederlaag laatste in groep L met nul punten. Het is nu definitief uitgeschakeld. De resterende groepswedstrijden tegen Slovan Liberec (thuis) en Hoffenheim (uit) zijn er enkel nog voor de eer.

