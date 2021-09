Antwerp heeft donderdag in extremis een 0-1 nederlaag geleden na een incidentrijke wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt op de tweede speeldag in Europa League-groep D. Gonçalo Paciencia trof in de 91e minuut raak vanaf de strafschopstip. Een zwak Genk verloor in groep H van Dinamo Zagreb met 0-3.

Na de 2-1 nederlaag op de openingsspeeldag tegen Olympiakos wou Antwerp de nul van de tabellen vegen. Coach Brian Priske rekende daarvoor in eerste instantie niet op topschutter Michael Frey, die op de bank begon.

Frankfurt zorgde voor de eerste dreiging op de Bosuil. Butez ging goed plat op een vrije trap van Hinteregger. De thuisploeg had moeite om zijn wil op te leggen, een schuchtere poging van Fischer bracht Frankfurt-doelman Trapp niet in de problemen. Na gestuntel in de Antwerp-defensie kon Kostic uithalen, maar hij mikte op Butez. Aan de overzijde vloog een afstandsschot van Verstraete over het doel van Trapp. Benson besloot na een individuele actie in het zijnet. En na een counter kon Eggestein oprukken richting de Duitse doelman, maar het schot van Frey's vervanger miste overtuiging.

Brian Priske haalde bij de rust Eggestein naar de kant voor Frey. Maar het was een Antwerp-supporter die zich in negatieve zin liet opmerken. Een voetzoeker kwam tot ontploffing naast Trapp, die even bleef liggen. Ref Kehlet floot de wedstrijd na het incident weer op gang.

Net zoals voor de pauze zaten er te veel slordigheden in het spel van beide teams. Op het uur kopte Almeida op vrije trap van Fischer de bal voor doel, maar Trapp neutraliseerde het gevaar. Luid aangemoedigd door de supporters trapte Frey in één tijd naast. Nadien mocht Samatta alleen op doel afstormen, maar hij schoot het leer onbesuisd over doel. In het slot kwam de bal via de ingevallen Miyoshi en Gerkens tot bij Frey, maar de Zwitser -die buitenspel stond - trapte recht op Trapp.

De Great Old moest een bittere pil slikken in de blessuretijd. Almeida leed achterin balverlies, en bracht vervolgens Lindström neer in de zestienmeter. Kehlet wees naar de stip en Gonçalo Paciencia faalde niet: 0-1. Daarna gingen de poppen weer aan het dansen, er werd een emmer richting Trapp gegooid en enkele supporters dreigden het veld te betreden. Op het terrein gebeurde niets noemenswaardig meer, waardoor Frankfurt zijn eerste overwinning van het seizoen boekte.

In de stand staat Antwerp op de vierde en laatse plaats met nul punten. Olympiakos, dat met 0-3 won bij Fenerbahçe, is alleen leider met zes punten. Daarna volgen Frankfurt (4 punten) en Fenerbahçe (1).

Op de volgende speeldag speelt Antwerp uit bij Fenerbahçe. Die wedstrijd is op 21 oktober voorzien.

Rood voor Genk

Bruno Petkovic zet een strafschop om © Belga

Racing Genk verloor in groep H in de eigen Cegeka Arena met 0-3 (rust: 0-2) van de Kroatische landskampioen en Bekerwinnaar Dinamo Zagreb. Luka Ivanusec (10.) en Bruno Petkovic (45.+3 en 67.) met twee strafschoptreffers zorgden voor de Kroatische doelpunten. De thuisploeg beëindigde de wedstrijd met tien na rood voor Daniel Munoz.

Voor de Limburgers was het de eerste thuisnederlaag ooit in de groepsfase van de Europa League. Bij hun vier vorige deelnames werden ze telkens groepswinnaar en lieten ze negen zeges en drie draws noteren. Die leidersplaats moeten ze deze keer laten aan West Ham United, dat in eigen huis met 2-0 won van Rapid Wenen. De Hammers tellen het maximum van zes punten, Dinamo en Genk hebben drie punten op de teller. Rapid Wenen, dat op de openingsspeeldag met 0-1 geklopt werd door Genk, is puntenloos laatste. Voor de Belgische vicekampioen en Bekerwinnaar wacht er nu een dubbele confrontatie met West Ham.

