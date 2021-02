Het avontuur van Antwerp in de Europa League is voorbij. De Great Old verloor donderdagavond de terugwedstrijd van de zestiende finales bij het Schotse Rangers met 5-2. Vorige week ging het stamnummer 1 ook al thuis onderuit met 3-4.

Antwerp moest in het Ibrox Stadium op zoek naar doelpunten en rekende daarvoor op enfant terrible Didier Lamkel Zé. Die keerde terug uit schorsing en verving Avenatti. In doel kreeg Ortwin De Wolf de voorkeur op Beiranvand, die afgelopen weekend uitviel tegen STVV maar wel op de bank zat. Rangers-coach Gerrard miste met aanvoerder Tavernier en Kemar Roofe (geblesseerd) twee belangrijke spelers. Hagi (ex-Genk) startte dit keer wel.

Frank Vercauteren had op de persconferentie vooraf benadrukt dat Antwerp vooral defensief beter moest presteren om iets te halen in Glasgow. Maar na amper acht minuten ging het licht achterin bij de bezoekers uit. Gélin wist geen raad met een lastige inspeelbal van Le Marchand, waarna Alfredo Morelos ongehinderd de score mocht openen. De Colombiaanse spits van Rangers was in de heenmatch met drie assists ook al beslissend.

Antwerp moest nu drie keer scoren maar slaagde er niet in Lamkel Zé voorin te bereiken. Rangers had het meeste balbezit en hield vlot de controle. De gelijkmaker van Rafaelov na ruim een half uur was dan ook gevleid. De Gouden Schoen tikte een voorzet van Jordan Lukaku subtiel binnen, goed voor zijn vijfde Europese treffer dit seizoen. Rood-wit putte moed uit de gelijkmaker en kwam beter in de match, maar de brilscore bleef op het bord.

De tweede helft was amper op gang gefloten of Antwerp keek alweer tegen een achterstand aan. De pas ingevallen youngster Nathan Patterson liep slim in de rug van Lukaku en knalde, na welgeteld vijftien seconden, zijn eerste voor de Rangers met een gekruist schot tegen de netten. De thuisploeg drukte door en na knap voorbereidend werk van Morelos diepte Kent (55.) de voorsprong verder uit.

Maar Antwerp gaf zich nog niet (helemaal) gewonnen. Vrijwel meteen lukte Lamkel Zé de aansluitingstreffer. Hij profiteerde van een botsing tussen doelman McGregor en Goldson om de bezoekers weer wat hoop te bieden. Die werd tien minuten voor tijd evenwel definitief de kop ingedrukt door Borna Barisic. De Kroatische verdediger zette een elfmeter feilloos om na een haakfout van Le Marchand op uitblinker Morelos. In de toegevoegde tijd legde invaller Cédric Itten met een tweede strafschop de 5-2 eindstand vast.

