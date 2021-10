Antwerp heeft donderdagavond op de derde speeldag in groep D van de Europa League de nul weggeveegd. In en tegen Fenerbahçe werd het 2-2. KRC Genk verloor zijn derde wedstrijd dan weer met 3-0 tegen West Ham United.

Antwerp nam een droomstart aan de boorden van de Bosporus en kwam na 2 minuten al op voorsprong via Ally Samatta, die nog tot 2024 bij Fener onder contract ligt maar dit seizoen wordt uitgeleend aan Antwerp. Twee doelpunten van Enner Valencia zorgden er echter voor dat de thuisploeg toch met een krappe 2-1 voorsprong mocht gaan rusten. Zijn tweede doelpunt kwam er op slag van rusten via een strafschop, even voordien had hij al een elfmeter gemist met een mislukte panenka.

Het overwicht was voor de thuisploeg, die evenwel vergat de voorsprong uit te diepen. Op het uur vergaten ze dan ook nog eens mandekking op Pieter Gerkens bij een Antwerpse corner, waardoor onze landgenoot ongehinderd in de verste hoek kon binnenkoppen: 2-2, meteen ook de eindstand.

Later op donderdag staan Olympiacos (6 punten) en Frankfurt (4) nog tegenover elkaar in een duel met de leidersplaats in groep D als inzet. Fenerbahçe telt 2 punten, Antwerp 1. Op de volgende speeldag ontvangt Antwerp de Turken op 4 november achter gesloten deuren, een gevolg van de ongeregeldheden tijdens het vorige thuisduel tegen Frankfurt.

In vergelijking met de vorige jaren zijn na de oprichting van de Conference League enkel de acht groepswinnaars van de Europa League nog rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. De nummers twee spelen eerst nog een tussenronde tegen de nummers drie uit de groepsfase van de Champions League voor de laatste acht plaatsen in de achtste finales. De nummers drie uit de Europa League gaan naar de tussenronde van de Conference League, waar ze het tegen de nummers twee uit de groepsfase van die competitie opnemen.

Genk slikt opnieuw cornergoals

KRC Genk zag zich in het Olympic Stadium in Londen na tien minuten het openingsdoelpunt van Theo Bongonda door de neus geboord worden nadat de VAR voorafgaand buitenspel van Junya Ito geconstateerd had. De Hammers reageerden na twintig minuten met een lage kopbal van Tomas Soucek, door Maarten Vandevoordt uit doel geranseld met een kwieke reflex.

Met de rust in aantocht kwamen de Londenaren bijzonder goed weg na mistasten van goalie Alphonse Areola: de kopbal van Paul Onuachu ging net naast. Toch dook Genk de kleedkamers in met een koude douche, na alweer een tegengoal op spelhervatting: Craig Dawson (45.+1) kopte een corner met een boogbal in doel voorbij een kansloze Vandevoordt. Ook Bryan Heynen kon de bal niet meer keren voor de lijn.

© Belga Image

Na een kwartier in de tweede helft was de wedstrijd gespeeld. Issa Diop (57.) kopte via de lat in doel en Jarrod Bowen (59.) trof meteen erna raak via het been van Vandevoordt. Het resterende halfuur werd een maat voor niets. West Ham kwam op geen enkel moment meer in de problemen en speelde eenvoudig uit tot het laatste fluitsignaal. David Moyes liet in de slotminuten de 19-jarige middenvelder Daniel Chesters nog debuteren.

Eerder op donderdag raapte Rapid Wenen zijn eerste punten door met 2-1 te winnen van Dinamo Zagreb. Zo ligt de strijd om de tweede plaats nog volledig open.

Antwerp nam een droomstart aan de boorden van de Bosporus en kwam na 2 minuten al op voorsprong via Ally Samatta, die nog tot 2024 bij Fener onder contract ligt maar dit seizoen wordt uitgeleend aan Antwerp. Twee doelpunten van Enner Valencia zorgden er echter voor dat de thuisploeg toch met een krappe 2-1 voorsprong mocht gaan rusten. Zijn tweede doelpunt kwam er op slag van rusten via een strafschop, even voordien had hij al een elfmeter gemist met een mislukte panenka. Het overwicht was voor de thuisploeg, die evenwel vergat de voorsprong uit te diepen. Op het uur vergaten ze dan ook nog eens mandekking op Pieter Gerkens bij een Antwerpse corner, waardoor onze landgenoot ongehinderd in de verste hoek kon binnenkoppen: 2-2, meteen ook de eindstand. Later op donderdag staan Olympiacos (6 punten) en Frankfurt (4) nog tegenover elkaar in een duel met de leidersplaats in groep D als inzet. Fenerbahçe telt 2 punten, Antwerp 1. Op de volgende speeldag ontvangt Antwerp de Turken op 4 november achter gesloten deuren, een gevolg van de ongeregeldheden tijdens het vorige thuisduel tegen Frankfurt. In vergelijking met de vorige jaren zijn na de oprichting van de Conference League enkel de acht groepswinnaars van de Europa League nog rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. De nummers twee spelen eerst nog een tussenronde tegen de nummers drie uit de groepsfase van de Champions League voor de laatste acht plaatsen in de achtste finales. De nummers drie uit de Europa League gaan naar de tussenronde van de Conference League, waar ze het tegen de nummers twee uit de groepsfase van die competitie opnemen. KRC Genk zag zich in het Olympic Stadium in Londen na tien minuten het openingsdoelpunt van Theo Bongonda door de neus geboord worden nadat de VAR voorafgaand buitenspel van Junya Ito geconstateerd had. De Hammers reageerden na twintig minuten met een lage kopbal van Tomas Soucek, door Maarten Vandevoordt uit doel geranseld met een kwieke reflex. Met de rust in aantocht kwamen de Londenaren bijzonder goed weg na mistasten van goalie Alphonse Areola: de kopbal van Paul Onuachu ging net naast. Toch dook Genk de kleedkamers in met een koude douche, na alweer een tegengoal op spelhervatting: Craig Dawson (45.+1) kopte een corner met een boogbal in doel voorbij een kansloze Vandevoordt. Ook Bryan Heynen kon de bal niet meer keren voor de lijn. Na een kwartier in de tweede helft was de wedstrijd gespeeld. Issa Diop (57.) kopte via de lat in doel en Jarrod Bowen (59.) trof meteen erna raak via het been van Vandevoordt. Het resterende halfuur werd een maat voor niets. West Ham kwam op geen enkel moment meer in de problemen en speelde eenvoudig uit tot het laatste fluitsignaal. David Moyes liet in de slotminuten de 19-jarige middenvelder Daniel Chesters nog debuteren. Eerder op donderdag raapte Rapid Wenen zijn eerste punten door met 2-1 te winnen van Dinamo Zagreb. Zo ligt de strijd om de tweede plaats nog volledig open.