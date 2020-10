In de Europa League heeft Antwerp voor een historische zege gezorgd thuis tegen Tottenham. The Great Old won met 1-0. Bij KAA Gent liep het heel wat minder vlot. De Buffalo's verloren in eigen huis kansloos van Hoffenheim met 1-4. Ook Standard delfde met 3-0 het onderspit tegen Benfica.

Antwerp voetbalde in een kansarm wedstrijdbegin goed mee met de bezoekers uit Engeland. Tottenham stak na twintig minuten zijn neus aan het venster, maar doelman Jean Butez had geen moeite met de trap van Steven Bergwijn. Aan de overkant poeierde Lior Refaelov een lage voorzet van Faris Haroun over. Bij de Spurs kregen vaste waarden als Harry Kane en Son Heung-min rust en dat was te merken, want het team van coach José Mourinho voetbalde zonder veel creativiteit.

Net voor het halfuur sloeg Antwerp toe. Dieumerci Mbokani ontfutselde Ben Davies de bal en bediende Refaelov (29.), die alleen voor doel niet aarzelde en de 1-0 binnenjoeg. Tottenham bleef na de opdoffer zonder reactie. Gareth Bale kreeg op de Bosuil zijn kans, maar beperkte zich vooral tot wandelen. Het was daarentegen Antwerp dat met de rust in zicht nog voor wat dreiging zorgde, al bleef echt doelgevaar uit.

Mourinho greep bij de rust in en voerde maar liefst vier wissels uit. De Portugees bracht onder meer Son, Lucas Moura en Erik Lamela, maar toch was het Antwerp dat voor het eerste gevaar zorgde. Mbokani trapte van kortbij een center van Miyoshi echter huizenhoog over. Op het uur speelde Mourinho zijn laatste troef uit, en Kane kwam op het veld voor Bale. De bezoekers voerden de druk op, maar kregen de Antwerpse afweer niet uit verband.

Groot feest bij Antwerp na de zege van donderagavond © Belga Image

Na een prima uitgespeelde tegenaanval kreeg Simen Juklerød twintig minuten voor tijd een geweldige kans op de 2-0, maar de Noor trapte overhaast over. Met het laatste fluitsignaal in aantocht zetten de Spurs een slotoffensief in. Het was pompen of verzuipen voor The Great Old, maar de thuisploeg hield stand. Lucas Moura trapte in de extra tijd de ultieme kans over.

Bij de Spurs bleef Rode Duivel en Antwerpenaar Toby Alderweireld in zijn thuisstad de hele partij op de bank.

In de andere partij in groep J klopte LASK Linz met 4-3 Ludogorets. Antwerp staat in de stand alleen aan kop met zes punten, voor Tottenham en LASK (elk 3 punten). Een puntenloos Ludogorets sluit de rangen. Volgende donderdag (5 november) staat al de derde speeldag op het menu. Antwerp speelt dan gastheer voor LASK. Tottenham moet naar Ludogorets.

KAA Gent kent moeilijke avond tegen Hoffenheim

Bij KAA Gent ging het donderdagavond heel wat moeilijker tegen Hoffenheim. De thuisploeg bleek een maat te klein voor de leider in de reeks. Ishak Belfodil opende in de 36e minuut met een strafschop de score. Florian Grillitisch (51.) en Mijat Gacinovic (72.) maakten er 0-3 van. In de toegevoegde tijd scoorde de ingevallen Tim Kleindienst de eerredder, maar Munas Dabbur zette in de 94e minuut nog de 1-4 eindstand op het bord.

Het eerste gevaar kwam van de Duitsers. Ishak Belfodil zwiepte in de 4e minuut vanop links naar Sebastian Rudy, die naast besloot. De trend was daarmee meteen gezet. Davy Roef raapte wat later een schot van Stefan Posch op. Diezelfde Posch haakte in de 12e minuut Roman Yaremchuk foutief, waarop de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer prompt naar de penaltystip wees. Yaremchuk besloot echter zwak in de handen van doelman Oliver Baumann.

Net voor het halfuur verplichtte Ihlas Bebou van dichtbij Roef tot een parade. Niet veel later wees Schärer opnieuw naar de penaltystip, maar dan aan de andere kant, nadat Michael Ngadeu-Ngadjui een voorzet van Bebou met de hand beroerde. Belfodil aarzelde niet en knalde staalhard in de rechterbenedenhoek de 0-1 binnen. De Buffalo's bleven het spel ondergaan, maar de schade voor de rust bleef peperkt.

Ongeloof bij KAA Gent nadat Hoffenheim er vier inlegden bij de Buffalo's. © Belga Image

Amper begonnen aan de tweede helft moest Roef opnieuw plat na een streep van Grillitisch. Diezelfde Grillitisch kende meer geluk na een terugleggen van Bebou en verdubbelde in de 51e minuut de score. Gent stak wat later de neus even aan het venster toen Sven Kums de ingevallen Vadiq Odjidja bediende, maar die kon zijn schot niet voldoende kaderen. Hoffenheim bleef voor het meeste animo zorgen, maar zowel Grillitisch als Belfodil lieten hun kansen liggen. Dat deed de ingevallen Gacinovic niet. De Serviër besloot in de 72e minuut netjes over Roef in de bovenhoek. Mohammadi kwam op zes minuten voor het einde nog dichtbij de eerredder voor de thuisploeg, maar hij besloot op de paal. Daarin slaagde de ingevallen Kleindienst in de toegevoegde tijd wel in, maar Dabbur legde wat later de pijnlijke 1-4 eindstand vast.

Op donderdag 5 november speelt AA Gent uit bij Rode Ster Belgrado, dat donderdag zwaar uithaalde tegen Liberec: 5-1. Hoffenheim is nu alleen leider in de reeks met het maximum van zes punten. Rode Ster en Liberec volgen met 3 punten. Gent sluit puntenloos de reeks.

Standard krijgt pandoering van Benfica

Standard heeft donderdag op de tweede speeldag van de Europa League met 3-0 verloren van het Portugese Benfica. De Rouches kregen twee penalty's tegen.

© Belga

Benfica begon meteen met een stevig offensief, Standard-doelman Bodart bracht redding op een afstandsschot van Everton. Enkele minuten later mikte Nunez ook net naast. De Portugezen vielen wat stil na de eerste 20 minuten, maar kwamen vlak voor rust nog eens gevaarlijk opzetten. Pizzi besloot nipt over van net buiten de zestien.

Vroeg in de tweede helft tikte Bokadi zijn opponent Waldschmidt lichtjes aan, voldoende voor een strafschop. Pizzi (50.) zette de penalty zonder aarzelen om. Een reactie van de Rouches liet even op zich wachten, maar kwam er dan toch op het uur. Vanheusden kwam op hoekschop met een streep, doelman Vlachodimos moest met een goeie reflex komen om de gelijkmaker te vermijden. Vijf minuten later was het voorbij voor Standard. De bal ging opnieuw op de stip, Waldschmidt knalde vanop elf meter hoog in doel.

Na de 2-0 werd er aan beide kanten duchtig gewisseld, maar dat pakte niet bepaald goed uit voor de bezoekers. Met een afgeweken schot op Bokadi trapte Pizzi (77.), die even later een applausvervanging kreeg, de 3-0 tegen de netten.

In het klassement in groep D staat Standard er bijzonder slecht voor. Rangers won met 1-0 van Lech Poznan, waardoor zowel Benfica als Rangers zes punten tellen. De Luikenaars hebben net als Lech Poznan nul punten, Standard is laatste op basis van een minder doelsaldo.

