In de Europa League heeft Antwerp voor een historische zege gezorgd thuis tegen Tottenham. The Great Old won met 1-0. Bij KAA Gent liep het heel wat minder vlot. De Buffalo's verloren in eigen huis kansloos van Hoffenheim met 1-4.

Antwerp voetbalde in een kansarm wedstrijdbegin goed mee met de bezoekers uit Engeland. Tottenham stak na twintig minuten zijn neus aan het venster, maar doelman Jean Butez had geen moeite met de trap van Steven Bergwijn. Aan de overkant poeierde Lior Refaelov een lage voorzet van Faris Haroun over. Bij de Spurs kregen vaste waarden als Harry Kane en Son Heung-min rust en dat was te merken, want het team van coach José Mourinho voetbalde zonder veel creativiteit.

Net voor het halfuur sloeg Antwerp toe. Dieumerci Mbokani ontfutselde Ben Davies de bal en bediende Refaelov (29.), die alleen voor doel niet aarzelde en de 1-0 binnenjoeg. Tottenham bleef na de opdoffer zonder reactie. Gareth Bale kreeg op de Bosuil zijn kans, maar beperkte zich vooral tot wandelen. Het was daarentegen Antwerp dat met de rust in zicht nog voor wat dreiging zorgde, al bleef echt doelgevaar uit.

Mourinho greep bij de rust in en voerde maar liefst vier wissels uit. De Portugees bracht onder meer Son, Lucas Moura en Erik Lamela, maar toch was het Antwerp dat voor het eerste gevaar zorgde. Mbokani trapte van kortbij een center van Miyoshi echter huizenhoog over. Op het uur speelde Mourinho zijn laatste troef uit, en Kane kwam op het veld voor Bale. De bezoekers voerden de druk op, maar kregen de Antwerpse afweer niet uit verband.

Na een prima uitgespeelde tegenaanval kreeg Simen Juklerød twintig minuten voor tijd een geweldige kans op de 2-0, maar de Noor trapte overhaast over. Met het laatste fluitsignaal in aantocht zetten de Spurs een slotoffensief in. Het was pompen of verzuipen voor The Great Old, maar de thuisploeg hield stand. Lucas Moura trapte in de extra tijd de ultieme kans over.

Bij de Spurs bleef Rode Duivel en Antwerpenaar Toby Alderweireld in zijn thuisstad de hele partij op de bank.

In de andere partij in groep J klopte LASK Linz met 4-3 Ludogorets. Antwerp staat in de stand alleen aan kop met zes punten, voor Tottenham en LASK (elk 3 ptn). Een puntenloos Ludogorets sluit de rangen. Volgende donderdag (5 november) staat al de derde speeldag op het menu. Antwerp speelt dan gastheer voor LASK. Tottenham moet naar Ludogorets.

Antwerp voetbalde in een kansarm wedstrijdbegin goed mee met de bezoekers uit Engeland. Tottenham stak na twintig minuten zijn neus aan het venster, maar doelman Jean Butez had geen moeite met de trap van Steven Bergwijn. Aan de overkant poeierde Lior Refaelov een lage voorzet van Faris Haroun over. Bij de Spurs kregen vaste waarden als Harry Kane en Son Heung-min rust en dat was te merken, want het team van coach José Mourinho voetbalde zonder veel creativiteit. Net voor het halfuur sloeg Antwerp toe. Dieumerci Mbokani ontfutselde Ben Davies de bal en bediende Refaelov (29.), die alleen voor doel niet aarzelde en de 1-0 binnenjoeg. Tottenham bleef na de opdoffer zonder reactie. Gareth Bale kreeg op de Bosuil zijn kans, maar beperkte zich vooral tot wandelen. Het was daarentegen Antwerp dat met de rust in zicht nog voor wat dreiging zorgde, al bleef echt doelgevaar uit. Mourinho greep bij de rust in en voerde maar liefst vier wissels uit. De Portugees bracht onder meer Son, Lucas Moura en Erik Lamela, maar toch was het Antwerp dat voor het eerste gevaar zorgde. Mbokani trapte van kortbij een center van Miyoshi echter huizenhoog over. Op het uur speelde Mourinho zijn laatste troef uit, en Kane kwam op het veld voor Bale. De bezoekers voerden de druk op, maar kregen de Antwerpse afweer niet uit verband. Na een prima uitgespeelde tegenaanval kreeg Simen Juklerød twintig minuten voor tijd een geweldige kans op de 2-0, maar de Noor trapte overhaast over. Met het laatste fluitsignaal in aantocht zetten de Spurs een slotoffensief in. Het was pompen of verzuipen voor The Great Old, maar de thuisploeg hield stand. Lucas Moura trapte in de extra tijd de ultieme kans over. Bij de Spurs bleef Rode Duivel en Antwerpenaar Toby Alderweireld in zijn thuisstad de hele partij op de bank. In de andere partij in groep J klopte LASK Linz met 4-3 Ludogorets. Antwerp staat in de stand alleen aan kop met zes punten, voor Tottenham en LASK (elk 3 ptn). Een puntenloos Ludogorets sluit de rangen. Volgende donderdag (5 november) staat al de derde speeldag op het menu. Antwerp speelt dan gastheer voor LASK. Tottenham moet naar Ludogorets.