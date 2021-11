KRC Genk heeft donderdagavond op de vijfde speeldag in de groepsfase van de Europa League 1-1 gelijkgespeeld op het veld van het Kroatische Dinamo Zagreb. Het blijft daardoor derde in zijn groep.

Eind september had het stamnummer 1 de heenwedstrijd tegen Frankfurt maar nipt verloren na een penaltygoal, eveneens in de extra tijd. Ook de return in Frankfurt werd een nagelbijter. De Duitsers, die mits een overwinning zeker de groepswinst en het ticket voor de achtste finale konden pakken, kwamen na een kwartier op voorsprong langs de Japanner Daichi Kamada (ex-STVV). Antwerp kreunde onder de Duitse druk maar kwam iets voorbij het half uur toch langszij. Radja Nainggolan nam een voorzet knap in een tijd op de slof en zag zijn uithaal via een been van een thuisspeler in doel belanden. De 1-1 ruststand was een feit.

Na de pauze ging het spel op en neer en ook de fans roerden zich in de tribunes met Bengaals vuur en bommetjes. Twintig minuten voor tijd leek Ritchie De Laet de redder van Antwerp te worden maar zijn goal werd door de VAR wegens nipt buitenspel afgekeurd. In de slotfase zetten de bezoekers nog alles op alles om alsnog de broodnodige tweede treffer te maken. Uiteindelijk was het Ally Samatta die na een counter in de slotminuten de 1-2 scoorde en Antwerp zo een delirium leek te bezorgen. Maar in de vierde van vijf extra minuten volgde toch nog de koude douche voor de bezoekers. Gonçalo Paciencia, die ook al in Deurne had gescoord, knikte de 2-2 voorbij Butez.

Nog in groep D won het Griekse Olympiacos met 1-0 van het Turkse Fenerbahçe. In de stand leidt Frankfurt met 11 punten voor Olympiacos (9 ptn) en Fenerbahçe (5 punten). De Turken hebben drie punten meer dan Antwerp en blijven sowieso voor rood-wit omdat ze het beter deden in de onderlinge duels. Op 9 december neemt Antwerp het op de slotspeeldag thuis op tegen Olympiacos. Frankfurt gaat op bezoek bij Fenerbahçe.

Genk kan nog doorgaan in Europa League

Genk wist dat het na een 4 op 12 niet mocht verliezen van Zagreb om nog uitzicht te behouden op de top twee en overwintering in de Europa League. De Limburgers moesten de klus wel klaren zonder topschutter Onuachu. De Nigeriaan haakte in laatste instantie af, naar verluidt wegens ziekte. Ike Ugbo kreeg daardoor een basisplaats.

Genk had eind september de heenwedstrijd tegen Zagreb met 0-3 verloren maar leek er in het Maksimirstadion op gebrand die zware nederlaag recht te zetten. De bezoekers hadden vaak het initiatief en het balbezit maar keken tien minuten voor de rust toch tegen een achterstand aan. De Genkse verdedigers Arteaga en McKenzie verkeken zich op een lange bal, waarna Luka Menalo simpel Vandevoordt kon verschalken: 1-0. Maar net voor de pauze zetten de withemden de scheve situatie recht. Ugbo bedankte voor zijn basisplaats door na een corner van dichtbij de gelijkmaker via de lat binnen te trappen.

In de tweede helft kregen de toeschouwers heel wat minder spektakel om zich aan op te warmen in het koude Zagreb. Genk kreeg nog maar weinig kansen bij elkaar gevoetbald en ook Zagreb bleek offensief onmondig, al hadden beide teams in de slotfase nog wel kansjes. Zo miste Bongonda twee keer precisie voor doel. De 1-1 bleef dan ook logischerwijze op het bord.

In de andere groepswedstrijd won West Ham United met 0-2 van Rapid Wenen. De Engelsen zijn met 13 op 15 zeker van groepswinst en een ticket voor de achtste finales. Zagreb is tweede met 7 punten, twee meer dan Genk. Rapid Wenen heeft er 3.

Op 9 december staat de slotspeeldag op het programma. Genk ontvangt dan Rapid Wenen terwijl West Ham United gastheer speelt voor Dinamo Zagreb. De nummer twee van de poule speelt na Nieuwjaar een tussenronde in de Europa League (1/16e finale) tegen een nummer drie uit de poules van de Champions League. De nummer drie wordt verwezen naar een tussenronde (1/16e finale) in de Conference League tegen een tweede uit de groepsfase van dat toernooi.

