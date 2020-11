Op de derde speeldag van de groepsfase in de Europa League gaat Antwerp vanavond in eigen huis op zoek naar een 9/9 tegen het Oostenrijkse LASK Linz, Standard en Gent willen op verplaatsing weerwraak nemen voor de twee nederlagen op de openingsspeeldagen. De Rouches trekken naar het Poolse Poznan, Gent trekt naar de Servische kampioen Rode Ster Belgrado.

Zowel Gent als Standard kampen met een waslijst afwezigen.

Antwerp kan in haar thuismatch op een lege Bosuil een grote stap zetten richting Europese overwintering. De Great Old stuntte vorige week door de grote favoriet in groep J, Tottenham, in eigen huis met 1-0 te verslaan. Antwerp telt zo zes punten na twee duels. Linz won op de tweede speeldag voor het eerst, met 4-3 van Ludogorets, en heeft drie punten. De manschappen van coach Ivan Leko zijn de voorbije weken uitstekend in vorm. Afgelopen zondag volgde op het veld van Anderlecht wel een eerste nederlaag. Paars-wit won gevleid met 1-0. Voor Antwerp was het de eerste verliespartij sinds eind augustus.

Bij Standard en Gent is de situatie helemaal anders. De Rouches verloren op de eerste speeldagen achtereenvolgens van Rangers (0-2) en Benfica (3-0). Gent moest zijn meerdere erkennen in Slovan Liberec (1-0) en Hoffenheim (1-4). Standard trekt in groep D nu naar Lech Poznan, dat eveneens nog puntenloos is. De Luikenaars moeten winnen om de kansen op kwalificatie gaaf te houden. Dat wordt geen makkelijke opdracht, want het coronavirus houdt al enkele weken huis op Sclessin. Dinsdagavond maakten de Rouches nog de besmettingen van basisspelers achterin Collins Fai en Konstantins Laifis bekend. Kapitein Zinho Vanheusden liep afgelopen zondag een zware knieblessure op in de thuiswedstrijd tegen Oostende (1-0), waardoor de spoeling achteraan wel heel dun wordt. Voorin is ook Jackson Muleka geblesseerd.

Bij Gent is de situatie nog dramatischer. De Buffalo's lopen in de competitie al weken achter de feiten aan en staan pas twaalfde. Zondag volgde wel een deugddoende 1-4 zege bij Waasland-Beveren, maar ook Gent is in de greep van het coronavirus. T1 Wim De Decker, doelman Davy Roef en verdediger Michael Ngadeu kregen dinsdag een positief testresultaat. Met ook de Europese schorsing van Sinan Bolat die nog niet voorbij is, zal derde doelman Colin Coosemans, die op de valreep werd toegevoegd aan de Europese lijst, in doel staan. Tegenstander Rode Ster Belgrado haalde op de vorige speeldag met 5-1 uit tegen Slovan Liberec. In de Servische Super Liga leidt Rode Ster met een indrukwekkende 35/39.

