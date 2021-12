Antwerp heeft zijn Europese campagne alsnog met een 1-0-zege kunnen afsluiten tegen Olympiacos. De Great Old was echter al uitgeschakeld in de Europa League.

Olympiacos gaat als tweede in de groep naar de tussenronde. Eintracht Frankfurt, dat 1-1 gelijkspeelde bij Fenerbahce, gaat als groepswinnaar naar de achtste finales. Antwerp kan met opgeheven hoofd zich verder focussen op de Belgische competitie.

Coach Brian Priske van Antwerp experimenteerde met zijn basisopstelling. Onder andere Engels, Samatta, Frey en derbywinnaar Nainggolan begonnen op de bank. Bataille, Eggestein, Gerkens en Balikwisha kregen zo kans om zich te bewijzen. Die laatste profiteerde meteen van het vertrouwen door Antwerp na 7 minuten op 1-0 voorsprong te schieten. Zijn eerste doelpunt voor Antwerp.

Olympiacos, op zoek naar groepswinst, kon daar weinig tegen over zetten. Benson, een gesel voor de Griekse verdediging, maar niet altijd even efficiënt, kreeeg de kans op 2-0. Doelman Vaclic stond echter paraat. Soares kreeg nog net voor rust geel en was één van de drie spelers die werd gewisseld met de rust bij de bezoekers.

Ook in de tweede helft hield Antwerp verdedigend goed stand. Antwerp verloor wel Dessoleil met een blessure (58.), maar voetbalde met vertrouwen richting het duel met Standard volgend weekend. Balikwisha, Benson en een sterk ingevallen Samatta kregen nog kansjes om de zege helemaal veilig te stellen, zonder succes.

