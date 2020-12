Antwerp is zeker van de volgende ronde van de Europa League na een overtuigende 3-1-zege tegen Loedogorets. Bij KAA Gent blijft de Europese campagne dramatisch verlopen, want na vijf wedstrijden en een nieuwe nederlaag tegen Slovan Liberec staat het nog steeds puntenloos laatste in zijn groep. En Standard ging met 3-2 onderuit tegen de Rangers.

Antwerp begon sterk en Pieter Gerkens kreeg al meteen een grote kans, maar liet de openingstreffer liggen. De thuisploeg bleef ruim de betere. Martin Hongla (21.) zorgde, met een knap afstandsschot, voor de verdiende 1-0. Ludogorets kreeg geen voet aan de grond en Antwerp ging op zoek naar het tweede doelpunt. Cristian Benavente leek de 2-0 te gaan binnentikken, maar miste van in de kleine rechthoek op aangeven van Koji Miyoshi. Enkele minuten later zoefde ook een volley van Gerkens nipt voorlangs. Nog voor de rust hielden doelman Stoyanov en de paal de Limburger weer van de 2-0.

Ludogorets kreeg in de openingsminuut van de tweede helft meteen tweemaal de kans op de gelijkmaker, maar gelukkig voor Antwerp stond het vizier van de Bulgaren niet op scherp. De bezoekers kwamen nadien toch op gelijke hoogte, toen Despodov (53.) door de Antwerpse verdediging glipte en Jean Butez geen kans liet. RAFC reageerde. Simen Juklerød glipte door de buitenspelval, maar knalde tegen de paal. Met het slotkwartier in zicht klom Antwerp weer op voorsprong. Ritchie De Laet (72.) kopte een vrije trap van Lior Refaelov binnen. De veer was gebroken en Antwerp kon controleren. Invaller Manuel Benson (87.) zette in het slot de 3-1 eindstand op het bord. Bezoeker Grigore pakte nadien nog zijn tweede geel.

In de stand staat Antwerp (12 ptn) aan kop, voor Tottenham (10), LASK (7) en Ludogorets (0). RAFC trekt volgende donderdag, op de zesde en laatste speeldag, naar Londen voor de clash om groepswinst met Tottenham. Ludogorets ontvangt LASK in Razgrad om de eer, want beide teams zijn uitgeschakeld.

AA Gent blijft puntenloos na 1-2-verlies tegen Slovan Liberec

AA Gent heeft donderdagavond in de eigen Ghelamco Arena de 5e match in groep L van de Europa League verloren met 1-2 tegen het Tsjechische Slovan Liberec. Het blijft dus puntenloos op de allerlaatste plaats staan. Een opmerkelijk feit was dat in de 78e minuut Vadis Odjidja wou invallen voor Sven Kums maar daarvoor geen toelating kreeg van ref Kateryna Monzul omdat de speler in kwestie niet meer op het wedstrijdblad stond. Coach Wim De Decker had na de opwarming Odjidja immers zien uitvallen.

Zo kwam Dorsch opnieuw in het basiselftal nadat hij in eerste instantie, op het middenveld, plaats had moeten ruimen voor Elisha Owusu. Ngadeu mocht in het verdedigende compartiment de positie van Dino Arslanagic innemen. Voorin mocht Roman Yaremchuk starten ten nadele van Bezus. Bukari knalde na 5 minuten op de vuisten van de bezoekende doelman Nguyen. Een kwartier later kon diezelfde

KAA Gent heeft na vijf speeldagen nog steeds geen punten © Belga Image

Bukari infiltreren vanop rechts, zette Jugas netjes in de wind, maar besloot te zwak op Nguyen. Gantoise bleef druk zetten naar voor zonder echter voor grote kansen te zorgen. Net over het halfuur een eerste tegenzet van de bezoekers. Mara wandelde door het middenveld, bediende Pesek op links die op zijn beurt de bal weer netjes in de voeten legde van Mara. De 25-jarige Guineeër aarzelde niet en knalde via het been van Mohammadi de 0-1 op het bord.

Na de rust ging AA Gent verder op jacht naar eerherstel maar Bolat moest acht minuten na de herneming meteen plat na een vrije trap van Pesek. Diezelfde Bolat diende zich direct daarna wel om te keren nadat Yusuf, na een nieuwe vrije trap, de bal tegen de netten posteerde, 0-2.

AA Gent vocht op het uur echter terug na een actie tussen Dorsch en Yaremchuk afgewerkt door laatstgenoemde, 1-2. De Buffalo's kwamen goed weg wanneer amper één minuut later Yusuf tegen de paal besloot. De match bleef over en weer kabbelen. In de 78e minuut wou coach De Decker Vadis Odjidja inbrengen voor Kums maar die werd teruggefloten door ref Kateryna Monzul. Odjidja stond immers niet meer op het wedstrijdblad en zo moest Kums opnieuw het veld in. Dit bizarre euvel zorgde er meteen voor dat de schwung uit de match verdween en plaats maakte voor enkele zeer bitsige duels. Geen van beide teams kwam nog tot scoren en zo verloor Gent voor de vijfde opeenvolgende keer en blijft het dus puntenloos achter.

Volgende week donderdag, 10 december, speelt AA Gent zijn allerlaatste Europese match dit seizoen. Het trekt dan naar het Duitse Hoffenheim, leider in groep L, dat tegen Rode Ster Belgrado 0-0 gelijkspeelde.

Standard ligt uit Europa na verlies bij Rangers

Ook Standard zal niet overwinteren in de Europa League. De Rouches moesten donderdagavond in hun vijfde groepswedstrijd winnen bij het Schotse Rangers maar gingen met 3-2 onderuit.

Na een 3 op 12 had Standard geen andere keuze dan zijn twee laatste matchen in groep D winnen om nog kans te behouden op de zestiende finales. Maar in het Ibrox Stadium moesten de Rouches, net als in oktober in Sclessin, hun meerdere erkennen in de ploeg van Steven Gerrard.

De Luikenaars begonnen nochtans uitstekend. Al na zes minuten opende Maxime Lestienne de score. Hij liep goed in op een flankvoorzet van Cop. De Rouches speelden verdienstelijk maar kregen in de 39e minuut het deksel op de neus. Goldson kon na een hoekschop vrij binnenkoppen. Standard bleek evenwel niet van slag en vrijwel meteen zorgde Duje Cop met een schot voor een nieuwe voorsprong. Maar opnieuw konden de troepen van Montanier die niet vasthouden. Rangers kreeg net voor de pauze een strafschop na een bal op de arm van Lestienne. Tavernier vloerde Bodart en zorgde voor de 2-2 ruststand.

Na de pauze bleef Standard goed voetbal serveren, maar Rangers toonde zich erg efficiënt. Net voorbij het uur maakte Arfield er 3-2 van na een aanval uit het boekje. De bezoekers bleken daarna niet meer in staat om terug te vechten en bleven zo met lege handen achter na een bemoedigend optreden.

Volgende week donderdag (10 december) sluit Standard zijn Europese avontuur af met een thuismatch tegen Benfica. De Portugezen wonnen donderdag met 4-0 van Lech Poznan, na onder meer een goal van Jan Vertonghen, en zijn net als Rangers zeker van overwintering.

