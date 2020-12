Antwerp is zeker van de volgende ronde van de Europa League na een overtuigende 3-1-zege tegen Loedogorets. Bij KAA Gent blijft de Europese campagne dramatisch verlopen, want na vijf wedstrijden en een nieuwe nederlaag tegen Slovan Liberec staat het nog steeds puntenloos laatste in zijn groep.

Antwerp begon sterk en Pieter Gerkens kreeg al meteen een grote kans, maar liet de openingstreffer liggen. De thuisploeg bleef ruim de betere. Martin Hongla (21.) zorgde, met een knap afstandsschot, voor de verdiende 1-0. Ludogorets kreeg geen voet aan de grond en Antwerp ging op zoek naar het tweede doelpunt. Cristian Benavente leek de 2-0 te gaan binnentikken, maar miste van in de kleine rechthoek op aangeven van Koji Miyoshi. Enkele minuten later zoefde ook een volley van Gerkens nipt voorlangs. Nog voor de rust hielden doelman Stoyanov en de paal de Limburger weer van de 2-0.

Ludogorets kreeg in de openingsminuut van de tweede helft meteen tweemaal de kans op de gelijkmaker, maar gelukkig voor Antwerp stond het vizier van de Bulgaren niet op scherp. De bezoekers kwamen nadien toch op gelijke hoogte, toen Despodov (53.) door de Antwerpse verdediging glipte en Jean Butez geen kans liet. RAFC reageerde. Simen Juklerød glipte door de buitenspelval, maar knalde tegen de paal. Met het slotkwartier in zicht klom Antwerp weer op voorsprong. Ritchie De Laet (72.) kopte een vrije trap van Lior Refaelov binnen. De veer was gebroken en Antwerp kon controleren. Invaller Manuel Benson (87.) zette in het slot de 3-1 eindstand op het bord. Bezoeker Grigore pakte nadien nog zijn tweede geel.

In de stand staat Antwerp (12 ptn) aan kop, voor Tottenham (10), LASK (7) en Ludogorets (0). RAFC trekt volgende donderdag, op de zesde en laatste speeldag, naar Londen voor de clash om groepswinst met Tottenham. Ludogorets ontvangt LASK in Razgrad om de eer, want beide teams zijn uitgeschakeld.

Zo dadelijk meer over KAA Gent.

