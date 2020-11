Het is een donderdag om snel te vergeten voor het Belgisch voetbal. In de Europa League verloren Standard (3-1 tegen Lech Poznan), KAA Gent (2-1 tegen Rode Ster Belgrado) en Antwerp (0-1 tegen LASK) hun derde groepswedstrijd. Zowel Standard als KAA Gent mogen Europees voetbal ook al meteen op hun buik schrijven.

Standard had er wel net wat meer van gehoopt, van zijn tripje naar Polen, waar de Rouches het opnamen tegen Lech Poznan. In vergelijking met de competitiewedstrijd van zondag tegen Oostende (1-0) voerde coach Montanier drie wissels door. Aanvoerder Vanheusden (na zijn zware knieblessure), Fai (corona) en Boljevic verdwenen uit de ploeg voor Jans, Cimirot en Lestienne.

Na de 0 op 6 uit de eerste twee duels (0-2 tegen Rangers en 3-0 bij Benfica) moest Standard in Polen punten pakken en de Rouches begonnen ook snedig aan de wedstrijd, maar na een kwartier kregen ze het deksel op de neus. Skoras mocht in de rug van Gavory vrij binnenkoppen aan de tweede paal (1-0). Tien minuten later verdubbelde Ishak de voorsprong. Opnieuw werd bij de bezoekers slap verdedigd.

Poznan leek zijn zaakjes op orde te hebben maar op het halfuur lukte Standard de aansluitingstreffer. Dussenne trapte tegen de paal waarna de goed gevolgde Lestienne binnen tikte.

Tijdens de pauze wisselde Montanier Siquet voor de bleke Gavory, die na geel flirtte met de uitsluiting. Poznan zette meteen druk en dat resulteerde al snel in de 3-1 langs Ishak, die zijn tweede van de avond scoorde. Bij Standard sloop moedeloosheid in het elftal en Poznan, dat in de voorronde Charleroi had uitgeschakeld, domineerde. Aan de score veranderde evenwel niets meer.

Over drie weken (26 november) speelt Standard thuis tegen Lech Poznan. Alleen een driepunter volstaat dan om uitzicht te behouden op kwalificatie voor de zestiende finales. Benfica en Rangers voeren in de groep de stand aan met 7 op 9. Benfica, met Vertonghen de hele match op het veld, kwam tegen Rangers snel op voorsprong maar verloor dan Otamendi met rood. De Schotten profiteerden optimaal en scoorden drie keer, maar Benfica knokte terug en in de toegevoegde tijd sleepte Nunez alsnog een draw uit de brand.

Standard speelde amper kansen bijeen tegen een te sterk Poznan © Belga Image

Antwerp verliest tegen tien Oostenrijkers

Antwerp ging thuis tegen het Oostenrijkse LASK op zoek naar een perfecte 9/9. Linz was duidelijk baas in de openingsfase op de Bosuil. Vooral Balic toonde zich op de linkerflank een gesel voor Seck. Kansjes kwamen er nog via een afstandschot van Wiesinger en een poging van dichtbij van Raguz, die gelukkig voor de Great Old uitgleed. Beide coaches stelden vooraf dat er veel gelijkenissen waren tussen de twee teams, maar daar viel in het begin van de partij niets van te merken. Kansen voor de thuisploeg waren met een vergrootglas niet te vinden.

LASK zette Antwerp hoog op de eigen helft onder druk en dat slaagde er maar zeer moeizaam in zich daar onderuit te voetballen. Op het halfuur kwam er toch iets meer evenwicht in het spel en Verstraete mikte na 33 minuten de eerste kans voor Antwerp over. In het slot van de eerste helft kwam Antwerp toch nog opzetten met een kopballetje van Mbokani (naast). Bij Linz was Raguz inmiddels vervangen. De Oostenrijkse puntaanvaller schreeuwde het uit, nadat hij zijn knie verdraaide.

Antwerp begon met meer initiatief aan de tweede helft, maar dat zorgde ook voor ruimte achterin. Gruber vond tien minuten na rust invaller Eggestein voor doel. Die controleerde met de borst en tikte de bal fraai voorbij Butez, 0-1. Een minuutje later was er ook nog een gevaarlijke kopbal van Holland. Antwerp ontsnapte aan een tweede tegengoal, maar kreeg even voorbij het uur ook hulp van diezelfde Holland. De Australiër pakte uit met een gevaarlijke tackle op Refaelov en mocht met zijn tweede gele kaart gaan douchen.

De thuisploeg kreeg nu steeds meer de bal, maar aan de overkant bleef Linz gevaarlijker. Een schot van Eggestein ging maar een metertje over. Een Antwerps slotoffensief kwam maar niet van de grond. Telkens kwam de laatste pass niet aan. Leko liet Jordan Lukaku nog debuteren, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. In de toegevoegde tijd kwam er toch nog een uitstekende kans uit de lucht vallen. Mbokani wipte de bal alleen voor Schlager over. Het bleef 0-1. Antwerp gaat na twee Europese zeges, 1-2 bij Ludogorets en 1-0 tegen Tottenham, voor het eerst onderuit.

Op 26 november kan de Great Old op de vierde speeldag van de groepsfase revanche nemen in Oostenrijk.

Gent mag Europese ambities al opbergen na nederlaag tegen Rode Ster

Net als Standard eerder op de avond heeft ook KAA Gent donderdag in zijn derde groepswedstrijd van de Europa League niets kunnen rapen. De Buffalo's verloren met 2-1 op het veld van Rode Ster Belgrado. Een Europese lente in 2021 lijkt na 0 op 9 een onmogelijk scenario.

Gent had zijn eerste twee duels tegen Slovan Liberec (1-0) en Hoffenheim (1-4) verloren en speelde dus met het mes op de keel. Interimcoach Balette, de vervanger van Wim De Decker (achtergebleven met corona), zette in vergelijking met het competitieduel tegen Waasland-Beveren (1-4 winst) Botaka en Hanche-Olsen in de ploeg voor Niangbo en Godeau. Coosemans verdedigde het doel in afwezigheid van Roef (corona) en Bolat (geschorst).

De Oost-Vlamingen begonnen vrank en vrij tegen de competitieleider uit Servië en na acht minuten mocht Bukari alleen op doel af, maar hij liet de wenkende kans liggen. Aan de overzijde was het even later wel raak. Kanga vloerde Coosemans met een raak schot. Rode Ster controleerde maar na een halfuur kwamen de bezoekers met een gelukje langszij. Een afgeweken schot van aanvoerder Odjidja verdween tegen de netten. Kort voor de pauze kregen beide teams nog een grote kans, maar Botaka besloot onbesuisd over en Katai knalde tegen de lat.

Na de koffie ging Rode Ster op zoek naar een nieuwe voorsprong en op het uur had de thuisploeg die beet. Katai krulde een vrije trap binnen. Even later ontsnapte Gent aan de 3-1 na een trap van Gobeljic op de paal. De Buffalo's zetten in het slot nog alles op alles om een punt uit de brand te slepen, maar Kleindienst liet het liggen. Hij miste in de slotseconden een grote kopkans.

In de andere wedstrijd van groep L was Hoffenheim met 5-0 te sterk voor Liberec. De Duitsers leiden met 9 op 9 voor Rode Ster (6 ptn), Liberec (3 ptn) en Gent (0 ptn). Over drie weken (26 november) staan Gent-Rode Ster en Liberec-Hoffenheim op het programma.

Frustraties genoeg bij KAA Gent na een 0/9 © Belga Image

Standard had er wel net wat meer van gehoopt, van zijn tripje naar Polen, waar de Rouches het opnamen tegen Lech Poznan. In vergelijking met de competitiewedstrijd van zondag tegen Oostende (1-0) voerde coach Montanier drie wissels door. Aanvoerder Vanheusden (na zijn zware knieblessure), Fai (corona) en Boljevic verdwenen uit de ploeg voor Jans, Cimirot en Lestienne. Na de 0 op 6 uit de eerste twee duels (0-2 tegen Rangers en 3-0 bij Benfica) moest Standard in Polen punten pakken en de Rouches begonnen ook snedig aan de wedstrijd, maar na een kwartier kregen ze het deksel op de neus. Skoras mocht in de rug van Gavory vrij binnenkoppen aan de tweede paal (1-0). Tien minuten later verdubbelde Ishak de voorsprong. Opnieuw werd bij de bezoekers slap verdedigd. Poznan leek zijn zaakjes op orde te hebben maar op het halfuur lukte Standard de aansluitingstreffer. Dussenne trapte tegen de paal waarna de goed gevolgde Lestienne binnen tikte. Tijdens de pauze wisselde Montanier Siquet voor de bleke Gavory, die na geel flirtte met de uitsluiting. Poznan zette meteen druk en dat resulteerde al snel in de 3-1 langs Ishak, die zijn tweede van de avond scoorde. Bij Standard sloop moedeloosheid in het elftal en Poznan, dat in de voorronde Charleroi had uitgeschakeld, domineerde. Aan de score veranderde evenwel niets meer. Over drie weken (26 november) speelt Standard thuis tegen Lech Poznan. Alleen een driepunter volstaat dan om uitzicht te behouden op kwalificatie voor de zestiende finales. Benfica en Rangers voeren in de groep de stand aan met 7 op 9. Benfica, met Vertonghen de hele match op het veld, kwam tegen Rangers snel op voorsprong maar verloor dan Otamendi met rood. De Schotten profiteerden optimaal en scoorden drie keer, maar Benfica knokte terug en in de toegevoegde tijd sleepte Nunez alsnog een draw uit de brand.Antwerp ging thuis tegen het Oostenrijkse LASK op zoek naar een perfecte 9/9. Linz was duidelijk baas in de openingsfase op de Bosuil. Vooral Balic toonde zich op de linkerflank een gesel voor Seck. Kansjes kwamen er nog via een afstandschot van Wiesinger en een poging van dichtbij van Raguz, die gelukkig voor de Great Old uitgleed. Beide coaches stelden vooraf dat er veel gelijkenissen waren tussen de twee teams, maar daar viel in het begin van de partij niets van te merken. Kansen voor de thuisploeg waren met een vergrootglas niet te vinden. LASK zette Antwerp hoog op de eigen helft onder druk en dat slaagde er maar zeer moeizaam in zich daar onderuit te voetballen. Op het halfuur kwam er toch iets meer evenwicht in het spel en Verstraete mikte na 33 minuten de eerste kans voor Antwerp over. In het slot van de eerste helft kwam Antwerp toch nog opzetten met een kopballetje van Mbokani (naast). Bij Linz was Raguz inmiddels vervangen. De Oostenrijkse puntaanvaller schreeuwde het uit, nadat hij zijn knie verdraaide. Antwerp begon met meer initiatief aan de tweede helft, maar dat zorgde ook voor ruimte achterin. Gruber vond tien minuten na rust invaller Eggestein voor doel. Die controleerde met de borst en tikte de bal fraai voorbij Butez, 0-1. Een minuutje later was er ook nog een gevaarlijke kopbal van Holland. Antwerp ontsnapte aan een tweede tegengoal, maar kreeg even voorbij het uur ook hulp van diezelfde Holland. De Australiër pakte uit met een gevaarlijke tackle op Refaelov en mocht met zijn tweede gele kaart gaan douchen. De thuisploeg kreeg nu steeds meer de bal, maar aan de overkant bleef Linz gevaarlijker. Een schot van Eggestein ging maar een metertje over. Een Antwerps slotoffensief kwam maar niet van de grond. Telkens kwam de laatste pass niet aan. Leko liet Jordan Lukaku nog debuteren, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. In de toegevoegde tijd kwam er toch nog een uitstekende kans uit de lucht vallen. Mbokani wipte de bal alleen voor Schlager over. Het bleef 0-1. Antwerp gaat na twee Europese zeges, 1-2 bij Ludogorets en 1-0 tegen Tottenham, voor het eerst onderuit. Op 26 november kan de Great Old op de vierde speeldag van de groepsfase revanche nemen in Oostenrijk.Net als Standard eerder op de avond heeft ook KAA Gent donderdag in zijn derde groepswedstrijd van de Europa League niets kunnen rapen. De Buffalo's verloren met 2-1 op het veld van Rode Ster Belgrado. Een Europese lente in 2021 lijkt na 0 op 9 een onmogelijk scenario.Gent had zijn eerste twee duels tegen Slovan Liberec (1-0) en Hoffenheim (1-4) verloren en speelde dus met het mes op de keel. Interimcoach Balette, de vervanger van Wim De Decker (achtergebleven met corona), zette in vergelijking met het competitieduel tegen Waasland-Beveren (1-4 winst) Botaka en Hanche-Olsen in de ploeg voor Niangbo en Godeau. Coosemans verdedigde het doel in afwezigheid van Roef (corona) en Bolat (geschorst). De Oost-Vlamingen begonnen vrank en vrij tegen de competitieleider uit Servië en na acht minuten mocht Bukari alleen op doel af, maar hij liet de wenkende kans liggen. Aan de overzijde was het even later wel raak. Kanga vloerde Coosemans met een raak schot. Rode Ster controleerde maar na een halfuur kwamen de bezoekers met een gelukje langszij. Een afgeweken schot van aanvoerder Odjidja verdween tegen de netten. Kort voor de pauze kregen beide teams nog een grote kans, maar Botaka besloot onbesuisd over en Katai knalde tegen de lat. Na de koffie ging Rode Ster op zoek naar een nieuwe voorsprong en op het uur had de thuisploeg die beet. Katai krulde een vrije trap binnen. Even later ontsnapte Gent aan de 3-1 na een trap van Gobeljic op de paal. De Buffalo's zetten in het slot nog alles op alles om een punt uit de brand te slepen, maar Kleindienst liet het liggen. Hij miste in de slotseconden een grote kopkans. In de andere wedstrijd van groep L was Hoffenheim met 5-0 te sterk voor Liberec. De Duitsers leiden met 9 op 9 voor Rode Ster (6 ptn), Liberec (3 ptn) en Gent (0 ptn). Over drie weken (26 november) staan Gent-Rode Ster en Liberec-Hoffenheim op het programma.