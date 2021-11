KRC Genk heeft de opties voor een Europese overwintering opengehouden. In een spectaculaire thuiswedstrijd speelde het 2-2 tegen het Engelse West Ham United. Antwerp, daarentegen, verloor met 0-3 van een b-elftal van Fenerbahce en mag Europa stilaan vergeten.

Zonder Bongonda, die op de bank moest plaatsnemen ten koste van Paintsil, begon Racing Genk met een blitzkrieg aan de wedstrijd. De thuisploeg startte ijzersterk met de ene goeie aanval na de andere en in de zesde minuut leidde dat al tot een voorsprong. Ito stak slim door tot bij Joseph Paintsil (5.), die 1-0 maakte met een gekruist schot. Onuachu en Ito lieten vervolgens geweldige kansen liggen op de 2-0. Middenin de eerste helft kwam ook West Ham eens opzetten en kopte Dawson gevaarlijk naar doel, maar doelman Vandevoordt bracht redding. Op slag van rust kregen beide teams nog een meer dan aardige kans. Eerst trapte Paintsil op doelman Areola, daarna redde Hrosovsky op het nippertje door sneller op de bal te zijn dan tegenstander Rice.

Na de pauze namen de bezoekers beetje bij beetje over en zakte Genk wat weg. Op het uur leidde dat de Londense gelijkmaker in. Said Benrahma (59.) werkte koeltjes af op aangeven van Coufal. Die Coufal mikte even later net naast. Iets minder dan tien minuten voor tijd kwam West Ham dan toch op voorsprong. Opnieuw Benrahma (82.) speelde door de benen van zowel Sadick als Vandevoordt en maakte zo 1-2. Genk leek geklopt, maar net voor affluiten verraste het door alsnog gelijk te maken. Tomas Soucek (88.) mikte een voorzet van de ingevallen Preciado in eigen doel.

West Ham blijft autoritair leider in groep H met tien punten. Genk schuift voorlopig op naar de tweede plaats met vier punten, maar Rapid Wenen en Dinamo Zagreb, die elk drie punten tellen, treffen mekaar later op donderdagavond nog. De eerste twee van elke groep stoten door, de derde gaat naar de Conference League.

© Belga Image

Antwerp mag streep trekken onder Europa

Antwerp heeft donderdag op de vierde speeldag van de groepsfase van de Europa League een schaamtelijke 0-3 nederlaag geleden tegen Fenerbahçe. De Great Old staat door de verliespartij op de rand van de uitschakeling met 1/12. Frankfurt (10 ptn) verstevigde door de 1-2 zege eerder op de avond bij Olympiakos haar leiderspositie. De Grieken zijn tweede met zes punten, de Turken derde met vijf punten.

Fans waren na de ongeregeldheden tijdens de vorige thuismatch tegen Frankfurt niet welkom op de Bosuil. Ze bezorgden de spelers voor de match wel een warm onthaal voor het stadion, maar dat zorgde duidelijk niet voor energie.

De partij op de lege Bosuil begon immers meteen dramatisch voor de Great Old. Fenerbahçe benutte zijn eerste kans. Yandas vloerde Butez met een knap schot van afstand. Antwerp was onder de indruk en na zestien minuten rondde Meyer een mooie Turkse aanval af met een afgeweken schot. De thuisploeg hapte naar adem. En de kelk was nog niet leeg. Op het halfuur scoorde Berisha met een fraaie halve omhaal de 0-3.

Antwerp ontsnapte nog enkele keren aan een vierde tegentreffer en kreeg zelf nauwelijks een kans bij elkaar gespeeld. Kadioglu zag zijn schot afgeblokt worden, Rossi trapte even voorbij het uur op de paal. Het bleef 0-3. Antwerp heeft nog slechts een waterkansje op Europese overwintering in de Europa League of Conference League. De Great Old trekt op de vijfde speeldag op 25 november naar groepsleider Frankfurt.

