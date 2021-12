Voor KRC Genk zit het Europees er onverwacht al op voor Nieuwjaar. De Limburgers verloren in eigen huis van Rapid Wien. Antwerp, dat ook al uitgeschakeld was, won zijn laattse wedstrijd wel nog tegen Olympiacos.

Nieuwe coach Bernd Storck had zijn troepen niet meteen scherp aan de aftrap gekregen. Rapid nam de partij van bij het begin in handen en Grüll en Kara zetten in het openingskwartier Genk-doelman Vandevoordt aan het werk met harde schoten. Van Limburgse zijde viel er weinig tot geen gevaar te noteren. De eerste Genkse kans kwam er pas net voor het halfuur. Thorstvedt zag zijn schot via een Oostenrijks been naast gaan. Rapid was niet onder de indruk en reageerde een minuut later met een vlijmscherpe counter. Na een hoekschop werd Schick diep gestuurd. De rechtermiddenvelder was niet zelfzuchtig en schotelde een vrijstaande Ljubicic (29.) de openingstreffer voor, 0-1.

De onuitgegeven opstelling van Storck met Paintsil als nummer tien rendeerde niet. De Limburgers voetbalden veel te traag en hadden veel afval in hun spel. Storck greep tijdens de pauze in en wisselde meteen drie keer. Onuachu, Cuesta en Lucumi kwamen er in voor Ugbo, Ito en Sadick. Genk moest minstens een punt halen voor Conference League-voetbal na Nieuwjaar.

Maar toch begon de tweede helft ook opnieuw met een enorme kans voor Rapid. Strunz vond Vandevoordt op zijn weg. Geleidelijk aan nam Genk het heft toch in handen. Een duidelijk gemotiveerde Onuachu en Thorstvedt namen Rapid-doelman Gartler onder vuur. De Oostenrijkers zakten steeds dieper terug, maar vochten voor wat ze waard waren. De ingevallen Oyen vlamde twaalf minuten voor tijd net naast. Het bleef echter bij flitsen van Limburgse zijde. Een echt slotoffensief kwam er niet. Cuesta kopte diep in blessuretijd de laatste Genkse kans naast. Het bleef 0-1. Het gehoopte schokeffect na de trainerswissel kwam er niet.

Antwerp wint nog

Olympiacos gaat als tweede in de groep naar de tussenronde. Eintracht Frankfurt, dat 1-1 gelijkspeelde bij Fenerbahce, gaat als groepswinnaar naar de achtste finales. Antwerp kan met opgeheven hoofd zich verder focussen op de Belgische competitie.

Coach Brian Priske van Antwerp experimenteerde met zijn basisopstelling. Onder andere Engels, Samatta, Frey en derbywinnaar Nainggolan begonnen op de bank. Bataille, Eggestein, Gerkens en Balikwisha kregen zo kans om zich te bewijzen. Die laatste profiteerde meteen van het vertrouwen door Antwerp na 7 minuten op 1-0 voorsprong te schieten. Zijn eerste doelpunt voor Antwerp.

Olympiacos, op zoek naar groepswinst, kon daar weinig tegen over zetten. Benson, een gesel voor de Griekse verdediging, maar niet altijd even efficiënt, kreeeg de kans op 2-0. Doelman Vaclic stond echter paraat. Soares kreeg nog net voor rust geel en was één van de drie spelers die werd gewisseld met de rust bij de bezoekers.

Ook in de tweede helft hield Antwerp verdedigend goed stand. Antwerp verloor wel Dessoleil met een blessure (58.), maar voetbalde met vertrouwen richting het duel met Standard volgend weekend. Balikwisha, Benson en een sterk ingevallen Samatta kregen nog kansjes om de zege helemaal veilig te stellen, zonder succes.

