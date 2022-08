KAA Gent neemt het op tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de play-offronde van de Europa League. Dat is het resultaat van de loting van dinsdag op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon.

Bekerwinnaar AA Gent speelt op 18 augustus de heenmatch in de Ghelamco Arena. Een week later volgt de terugwedstrijd in Cyprus, met als inzet deelname aan de poulefase.

Slagen de Buffalo's er niet in door te stoten, dan belanden ze in de groepsfase van de Conference League.

Omonia Nicosia is 21-voudig kampioen van Cyprus. Afgelopen seizoen won het team de beker van Cyprus.

Vorig seizoen had Antwerp nog de grootste moeite om zich voorbij Omonia Nicosia te knokken en een plek te bemachtigen voor de groepsfase van de Europa League. In de heenmatch ging The Great Old met 4-2 onderuit. In de return werd het 2-0 op de Bosuil, waarna Antwerp met 5-2 aan het langste eind trok in de penaltyreeks.

