Racing Genk heeft zijn campagne in de Europa League donderdag op gang getrapt met een nipte zege op het veld van Rapid Wenen. Paul Onuachu was in blessuretijd maker van het enige doelpunt.

De eerste helft had weinig om het lijf in de Oostenrijkse hoofdstad. Beide ploegen sprokkelden enkele kansjes bij elkaar, al viel een doelpoging binnen het kader niet te noteren.

Na de rust bleef de match goed op en neer gaan. Ercan Kara was namens de thuisploeg auteur van de eerste bal tussen de palen en besloot even later voorlangs. De Limburgers stelde daar een gevaarlijke knal van Junya Ito tegenover, die net over zoefde, en een te centrale kopbal van Onuachu op corner. Een minuut later dacht de aanvaller de 0-1 gemaakt te hebben, maar de VAR keurde af na voorafgaand buitenspel van assistgever Ito.

Bij het naderen van het slotkwartier was er opnieuw dreiging via de tandem Ito-Onuachu: de kopbal van de boomlange Nigeriaan strandde ditmaal op het dak van het doel. De wedstrijd leek doelpuntloos richting laatste fluitsignaal te kabbelen, tot Ito en Onuachu hun duivels in het ultieme slot ontbonden: een scherp aangesneden voorzet van de vinnige Japanner werd door de doelpuntenmachine tegen de touwen getikt. Derde keer, goede keer voor Genk, dat met een belangrijke uitzege een eerste stap zet richting Europese overwintering.

In de andere partij in groep H pakte groepsfavoriet West Ham meteen de volle buit bij Dinamo Zagreb: 0-2. Michail Antonio (22.) opende na een kwartwedstrijd de score na een blunder in de Kroatische defensie. In het begin van de tweede helft verdubbelde Declan Rice (50.) de score.

