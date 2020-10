Standard verloor in eigen huis met 0-2 van Rangers, op het veld van het Tsjechische Slovan Liberec ging AA Gent met 1-0 onderuit. Alleen Antwerp won z'n eerste wedstrijd, de club speelde 1-2 bij het Bulgaarse Ludogorets.

Antwerp buigt achterstand om en gaat winnen bij Ludogorets

Antwerp heeft donderdag op de eerste speeldag van de Europa League met 1-2 gewonnen bij het Bulgaarse Ludogorets, nadat het eerder 1-0 achterkwam. Nog in groep J won Tottenham met 3-0 van het Oostenrijkse LASK.

Bij Antwerp kon Ivan Leko geen beroep doen op de geschorste Mbokani, Benavente nam zijn plaats in. In de openingsfase werd er goed gevoetbald met kleine mogelijkheden aan beide kanten. Een eerste keer echt gevaarlijk werd het toen Refaelov na een kleine twintig minuten net naast mikte. Antwerp nam steeds meer de bovenhand richting rust, Gerkens liet tot twee keer toe een goeie kans ontsnappen.

Na de pauze kreeg The Great Old het deksel op de neus voor zijn gemiste kansen in de eerste helft. Higinio Marin (47.) duwde het leer over de grond in doel voor de 1-0. Het duurde even voor de bezoekers een antwoord wisten te formuleren, maar uiteindelijk kwam de motor toch op gang. Met zijn schouder werkte Pieter Gerkens (64.) middenin de tweede helft de gelijkmaker in doel, amper zeven minuten later trapte Lior Refaelov (71.) de 1-2 in doel. Hij speelde uitstekend in op een slechte terugspeelbal bij de Bulgaren. Bij de thuisploeg leek het op in het slot, waardoor Antwerp zijn zege relatief vlot kon vasthouden.

Tottenham, waar Toby Alderweireld de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam tegen LASK al vroeg op voorsprong via Lucas (18.). Andrade (27.) verdubbelde even later de voorsprong met een owngoal na een actie van Bale, die een eerste keer in de basis stond bij de Engelsen. In het slot maakte Son (84.) er nog 3-0 van.

Standard begint met thuisnederlaag tegen Rangers aan Europese campagne

Coach Montanier bracht de jonge spits Jackson Muleka aan de aftrap bij de Rouches, Carcela begon op de bank. In de eerst tien minuten viel er weinig te beleven, de eerste kans kwam daarna op naam van Ranger James Tavernier, die op Cimirot besloot. Even later beging Gavory hands in de Luikse zestien. De bal ging op de stip, Tavernier (20.) benutte de strafschop. Na de 0-1 ging het op en neer, voor Standard kopte Muleka op de lat. Op slag van rust besloot Muleka alwéér op de lat, deze keer met zijn hand. Hij werd er niet voor bestraft.

Oularé verving bij de rust Muleka, hij moest Standard aan de gelijkmaker helpen. De eerste mogelijkheid was echter opnieuw voor de Rangers met een schot van Morelos, maar doelman Bodart bracht redding. De bezoekers bleven baas, Hagi mikte op het uur op Bodart. In het laatste halfuur begon het spectaculair te regenen, de bal rolde nog nauwelijks. Bij Rangers viel echter Kemar Roofe (90+3.) in, die vorig jaar nog bij Anderlecht voetbalde, en in het slot maakte hij met een fenomenaal schot vanop de middellijn nog 0-2.

Benfica, de topfavoriet in de groep van Standard, kwam in Polen tegen Lech Poznan al vroeg op voorsprong, Pizzi (9.) scoorde vanop de stip. Ishak (15.) maakte al snel gelijk, maar Nunez (42.) bracht de Portugezen kort voor de rust opnieuw aan de leiding. Meteen na de pauze was het opnieuw Ishak (49.) die gelijkmaakte, maar ook Nunez (60.) scoorde nog een tweede keer en zette Benfica weer op voorsprong. In het slot maakte Nunez (90+3.) er zelfs nog een derde, om zo de 2-4 eindstand vast te leggen.

AA Gent verliest eerste groepsmatch bij Tsjechische Slovan Liberec

AA Gent had na de 5-2 pandoering vorig weekend tegen Cercle Brugge iets recht te zetten. Coach De Decker voerde vijf wissels door en bracht Ngadeu, Nurio, Botaka en Kleindienst voor Niangbo, Plastoen, Mohammadi en Depoitre. In doel verving Roef de geschorste Bolat.

De bezoekers openden snedig en kregen in het openingskwartier kansen langs Bukari en Yaremchuk. Maar zij verzuimden te scoren, wat de Tsjechen aan de overkant wel lukte. Op het half uur werkte een vrijstaande Yusuf Helal een voorzet van Koscelnik voorbij Roef. Hij bezorgde Liberec zo een gevleide voorsprong bij de rust.

Na de pauze ging AA Gent voluit op zoek naar de gelijkmaker. Tim Kleindienst kreeg tot twee keer toe een kans om de stand in evenwicht te brengen, maar het vizier van de 25-jarige Duitser stond niet scherp afgesteld. Ook Nurio, met een trap op het uur net over, kreeg de bal niet tegen de netten.

Bij het ingaan van het slotkwartier bracht De Decker Depoitre (voor Kleindienst) en Niangbo (voor Botaka). Depoitre was meteen gevaarlijk met een kopbal maar stuitte op de bezoekende doelman Nguyen. Ook Niangbo kreeg nog een mogelijkheid maar ook hij kon een nieuwe nederlaag voor AA Gent niet afwenden.

In dezelfde groep L won het Duitse Hoffenheim donderdagavond dankzij goals van Baumgartner en Dabbur met 2-0 van het Servische Rode Ster Belgrado.

Volgende week donderdag (29 oktober) staat de tweede speeldag op het programma. De affiches zijn dan Gent/Hoffenheim en Rode Ster/Liberec.

