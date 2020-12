Op de laatste speeldag in de Europa League kwam Standard tot een 2-2-gelijkspel tegen Benfica. AA Gent en Antwerp verloren hun Europese wedstrijden.

Standard begon gretig aan de wedstrijd. Toch was de eerste grote kans voor Benfica, dat eigenlijk had moeten scoren via Everton in de 12e minuut. In de tegenaanval werkte Raskin met de kop een uitstekende voorzet van Jans in doel (13.). Helaas konden de Luikse troepen de voorsprong niet lang vasthouden. Taarabt vond Everton makkelijk: 1-1 na zestien minuten. Benfica domineerde verder de eerste helft, maar Standard kon soms wel gevaarlijk counteren. Net voor rust moest keeper Bodart wel alles uit zijn kast halen om een poging van Pedrinho te redden.

Ook de tweede helft was zeer aantrekkelijk voor de neutrale toeschouwer. Standard kwam op voorsprong, deze keer met een mooi schot van de Luikse spits uit Burkina Faso, Tapsoba. Zijn schot week wel af op het been van Rode Duivel Jan Vertonghen (61.). Opnieuw kon Benfica snel gelijkmaken. Laifis maakte een zeer lichte fout waarvoor de scheidsrechter toch een strafschop floot. Invaller Pizzi zette Bodart op het verkeerde been (67.). De wedstrijd verwaterde in het slot met veel vervangingen langs beide zijde. Standard kan met opgeheven hoofd Europa verlaten en zich concentreren op de Jupiler Pro League. Benfica is één van de kandidaten voor eindwinst.

Gent blijft puntenloos

AA Gent heeft zijn blazoen in de Europa League allerminst kunnen oppoetsen. De Buffalo's, die vooraf al zeker waren van de uitschakeling, verloren donderdag op de zesde en laatste speeldag in groep L op bezoek bij TSG Hoffenheim kansloos met 4-1. Nooit eerder bleef een Belgische ploeg puntenloos in de groepsfase van de Europa League.

De ploeg van Hein Vanhaezebrouck keek nog voor het halfuur tegen een dubbele achterstand aan. Eerst Beier (21.) en enkele minuten later Skov (26.) zetten Hoffenheim op een 2-0 voorsprong. Toen Beier (49.) vlak na de koffie opnieuw raak trof, was de wedstrijd helemaal gespeeld. Kramaric (64.) nette nadien nog de 4-0. Invaller Nurio Fortuna (81.) zorgde in het slot voor de Gentse eerredder.

In de andere wedstrijd in poule L speelden Slovan Liberec en Rode Ster Belgrado 0-0 gelijk. Hoffenheim (16 ptn) stoot als groepswinnaar door, samen met Rode Ster (11 ptn). Slovan Liberec (7 ptn) en een puntenloos Gent sluiten de rij.

Hein Vanhaezebrouck is al de vierde coach van Gent dit seizoen. De kampioenenmaker van 2015 volgde in de Ghelamco Arena Wim De Decker op, die vorige donderdagavond werd ontslagen na een nieuwe Europese nederlaag tegen Slovan Liberec. HVH begon zijn nieuwe termijn bij de Gantoise vorig weekend met een 2-1 competitienederlaag bij KV Oostende, en kon dus ook in zijn tweede duel niet winnen.

