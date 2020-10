Standard is met het slechts mogelijke scenario aan de poulefase van de Europa League begonnen. In eigen huis verloren de Rouches met 0-2 van Rangers.

Coach Montanier bracht de jonge spits Jackson Muleka aan de aftrap bij de Rouches, Carcela begon op de bank. In de eerst tien minuten viel er weinig te beleven, de eerste kans kwam daarna op naam van Ranger James Tavernier, die op Cimirot besloot. Even later beging Gavory hands in de Luikse zestien. De bal ging op de stip, Tavernier (20.) benutte de strafschop. Na de 0-1 ging het op en neer, voor Standard kopte Muleka op de lat. Op slag van rust besloot Muleka alwéér op de lat, deze keer met zijn hand. Hij werd er niet voor bestraft.

Oularé verving bij de rust Muleka, hij moest Standard aan de gelijkmaker helpen. De eerste mogelijkheid was echter opnieuw voor de Rangers met een schot van Morelos, maar doelman Bodart bracht redding. De bezoekers bleven baas, Hagi mikte op het uur op Bodart. In het laatste halfuur begon het spectaculair te regenen, de bal rolde nog nauwelijks. Bij Rangers viel echter Kemar Roofe (90+3.) in, die vorig jaar nog bij Anderlecht voetbalde, en in het slot maakte hij met een fenomenaal schot vanop de middellijn nog 0-2.

Benfica, de topfavoriet in de groep van Standard, kwam in Polen tegen Lech Poznan al vroeg op voorsprong, Pizzi (9.) scoorde vanop de stip. Ishak (15.) maakte al snel gelijk, maar Nunez (42.) bracht de Portugezen kort voor de rust opnieuw aan de leiding. Meteen na de pauze was het opnieuw Ishak (49.) die gelijkmaakte, maar ook Nunez (60.) scoorde nog een tweede keer en zette Benfica weer op voorsprong. In het slot maakte Nunez (90+3.) er zelfs nog een derde, om zo de 2-4 eindstand vast te leggen.

