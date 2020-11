We zijn drie speeldagen ver in de Europa League en Standard mag al bijna een kruis maken over zijn Europese ambities. In Poznan kreeg het voetballes van de Polen en verloor het met 3-1. Zo blijven de Rouches puntenloos in hun groep.

In vergelijking met de competitiewedstrijd van zondag tegen Oostende (1-0) voerde coach Montanier drie wissels door. Aanvoerder Vanheusden (na zijn zware knieblessure), Fai (corona) en Boljevic verdwenen uit de ploeg voor Jans, Cimirot en Lestienne.

Na de 0 op 6 uit de eerste twee duels (0-2 tegen Rangers en 3-0 bij Benfica) moest Standard in Polen punten pakken en de Rouches begonnen ook snedig aan de wedstrijd, maar na een kwartier kregen ze het deksel op de neus. Skoras mocht in de rug van Gavory vrij binnenkoppen aan de tweede paal (1-0). Tien minuten later verdubbelde Ishak de voorsprong. Opnieuw werd bij de bezoekers slap verdedigd.

Poznan leek zijn zaakjes op orde te hebben maar op het halfuur lukte Standard de aansluitingstreffer. Dussenne trapte tegen de paal waarna de goed gevolgde Lestienne binnen tikte.

Tijdens de pauze wisselde Montanier Siquet voor de bleke Gavory, die na geel flirtte met de uitsluiting. Poznan zette meteen druk en dat resulteerde al snel in de 3-1 langs Ishak, die zijn tweede van de avond scoorde. Bij Standard sloop moedeloosheid in het elftal en Poznan, dat in de voorronde Charleroi had uitgeschakeld, domineerde. Aan de score veranderde evenwel niets meer.

Over drie weken (26 november) speelt Standard thuis tegen Lech Poznan. Alleen een driepunter volstaat dan om uitzicht te behouden op kwalificatie voor de zestiende finales. Benfica en Rangers voeren in de groep de stand aan met 7 op 9. Benfica, met Vertonghen de hele match op het veld, kwam tegen Rangers snel op voorsprong maar verloor dan Otamendi met rood. De Schotten profiteerden optimaal en scoorden drie keer, maar Benfica knokte terug en in de toegevoegde tijd sleepte Nunez alsnog een draw uit de brand.

