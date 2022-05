Op de derde speeldag van de Europe play-offs heeft AA Gent zaterdagavond zijn leidersplaats verstevigd na een late 1-0 zege tegen KV Mechelen in de eigen Ghelamco Arena.

Gent bekleedt halfweg de minicompetitie de leidersplaats met 37 punten. Genk volgt op de tweede plaats met 33 punten, voor Mechelen (29 punten) en Charleroi (28 punten).

Na de eerste speelhelft hielden beide teams elkaar in bedwang in een evenwichtige pot voetbal. Kerim Mrabti dacht na een kwartier wel de 0-1 gemaakt te hebben, maar daar stak de VAR een stokje voor.

Na de pauze kregen zowel de Buffalo's als Malinwa de kans om het laken naar zich toe te trekken, al werd er aanvankelijk niet gescoord. Zo kopte Geoffry Hairemens in de handen van Davy Roef en reageerde Gaëtan Coucke aan de overzijde alert op de poging van Tarik Tissoudali. Joseph Okumu (81.) zorgde er met een rake kopbal voor dat de punten alsnog in Gent bleven. Thibaut Peyre kreeg nog rood in de blessuretijd.

Vrijdagavond al hielden Sporting Charleroi en Racing Genk elkaar in bedwang na een dolle slotfase (2-2).

Gent bekleedt halfweg de minicompetitie de leidersplaats met 37 punten. Genk volgt op de tweede plaats met 33 punten, voor Mechelen (29 punten) en Charleroi (28 punten). Na de eerste speelhelft hielden beide teams elkaar in bedwang in een evenwichtige pot voetbal. Kerim Mrabti dacht na een kwartier wel de 0-1 gemaakt te hebben, maar daar stak de VAR een stokje voor. Na de pauze kregen zowel de Buffalo's als Malinwa de kans om het laken naar zich toe te trekken, al werd er aanvankelijk niet gescoord. Zo kopte Geoffry Hairemens in de handen van Davy Roef en reageerde Gaëtan Coucke aan de overzijde alert op de poging van Tarik Tissoudali. Joseph Okumu (81.) zorgde er met een rake kopbal voor dat de punten alsnog in Gent bleven. Thibaut Peyre kreeg nog rood in de blessuretijd. Vrijdagavond al hielden Sporting Charleroi en Racing Genk elkaar in bedwang na een dolle slotfase (2-2).