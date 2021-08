Met het mes op de keel begonnen de drie Belgische clubs aan hun terugwedstrijd van de play-offronde in de Europa League en Conference League. Antwerp (na penalty's voorbij Omonia Nicosia) en KAA Gent (3-0 tegen Rakow) gingen alsnog door naar de groepsfase. Voor Anderlecht eindigt het Europees avontuur al in september na verlies in Vitesse (2-1).

RSC Anderlecht mocht donderdag de Europese avond openen, maar kon zich niet plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Op het veld van Vitesse leed paars-wit een 2-1 nederlaag (rust 1-0). De heenwedstrijd was vorige week op een 3-3 gelijkspel geëindigd.

Maximilian Wittek opende de score al in de vierde minuut en vier minuten na de rust maakte dezelfde linksback er 2-0 van. Negen minuten voor tijd scoorde Lior Refaelov de aansluitingstreffer. Dat leverde nog een spannend slot op, maar Vitesse bleef overeind. Zo mag Anderlecht zijn Europese koffers al pakken voor het seizoen goed en wel begonnen is.

KAA Gent maakt indruk

KAA Gent slaagde er wel in om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Tegen het Poolse Rakow Czestochowa wiste het met een 3-0-overwinning de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd uit.

Trainer Hein Vanhaezebrouck toverde geen verrassingen uit zijn hoed. Hij begon met de verwachte elf aan de wedstrijd. Tissoudali kreeg opnieuw Depoitre naast zich in het aanvallende compartiment van de Buffalo's.

Rakow begon heel scherp aan de partij en kreeg al na 2 minuten spelen meteen een grote kans, nadat Grundic een vrije trap verlengde. Bolat schreeuwde, na de redding, zijn defensie wakker. Gent probeerde zijn stempel op de partij te drukken en kreeg in de 18e minuut via Tissoudali een reuzenkans om de score te openen maar de Nederlander knalde vol op de bezoekende doelman Kovacevic. De Polen bleven gevaarlijk tegenprikken, maar ook heel stug verdedigen op de kansen die Gent ineen knutselde. In de 34e minuut bestookte de thuisploeg doelman Kovacevic, maar die hield zijn netten schoon op twee pogingen van Depoitre. Een handvol minuten later kon de goalie Depoitre opnieuw met een schitterende redding van de openingstreffer houden. Net voor het ingaan van de rust kon Depoitre een inswinger in twee tijden tot bij Tissoudali brengen. De Nederlander trapte van dichtbij dan toch in doel.

© Belga Image

Bij Gent begon De Sart aan de tweede helft in plaats van de geblesseerde Hjulsager. Depoitre trok in de 51e minuut opnieuw richting doel, maar werd door ref Aghayev bedacht met een fout tegen, terwijl het thuispubliek appelleerde voor een strafschop. De Buffalo's bleven eenrichtingsvoetbal brengen en werden hiervoor in de 70e minuut beloond. Kums vond Depoitre, die aflegde voor Odjidja. Die aarzelde niet en legde mooi binnen (2-0). Twee minuten later bezegelde De Sart het lot van de Polen door de bal staalhard in doel te knallen, nadat de bal na een poging van Tissoudali, via een verdediger bij hem was gekomen (3-0).

De coach van Rakow bracht meteen drie nieuwe spelers in. Odjidja en Tissoudali werden in de 80e minuut naar de kant gehaald voor Oladoye en Chakvetadze. Gent speelde, na de applausvervanging van Depoitre in de 85e minuut, daarop de resterende speeltijd rustig uit.

Antwerp beleeft gouden avond

Antwerp heeft zich na een beklijvende avond geplaatst voor de poulefase van de Europa League. The Great Old versloeg in de terugwedstrijd van de play-offronde het Cypriotische Omonia Nicosia na strafschoppen met 3-2. Na negentig minuten stond het 2-0 in een kolkend Bosuilstadion. Omonia had het heenduel met 4-2 gewonnen. Omdat de regel van uitdoelpunten dit seizoen niet meer telt, moest de beslissing in de verlengingen en strafschoppen vallen.

Antwerp, waar Radja Nainggolan in de basis startte, moest na de 4-2 nederlaag uit de heenwedstrijd vol aan de bak en begon dan ook, met de steun van een enthousiast thuispubliek, met veel druk naar voor. Grote kansen bleven, ondanks veel goede wil, in eerste instantie uit. Jelle Bataille kreeg halfweg de eerste periode de openingstreffer aangereikt, maar kon aan de tweede paal zijn kopbal niet kadreren.

Een handvol minuten was het dan toch raak, toen Koji Miyoshi (28.) na doorkoppen van Johannes Eggestein door de Cypriotische defensie sneed en de 1-0 over doelman Fabiano lobde. Eggestein kreeg vijf minuten voor de rust zelf een uitgelezen kans op de 2-0, maar Fabiano stond pal. Omonia stelde daar zelf niets tegenover. Keeper Jean Butez kende een werkloze eerste periode.

© Belga Image

Manuel Benson, in de eerste helft al bedrijvig, kreeg meteen na de koffie een grote kans, maar Fabiano liet opnieuw zijn kunnen zien. Diezelfde Fabiano onderscheidde zich na ruim een uur weer, toen hij - opnieuw - Benson van de 2-0 hield. De tweede treffer voor Antwerp wilde maar niet vallen. Ook Miyoshi kreeg de bal aan de tweede paal niet binnen. Hetzelfde scenario voor Eggestein enkele minuten later.

Met nog ruim tien minuten op de klok greep Antwerp-coach Brian Priske in. Hij wisselde Nainggolan voor Abdoulaye Seck, die in de spits postvatte. Seck liet zich meteen opvallen en buffelde doelman Fabiano na een diepe bal omver. Zes minuten voor tijd was het dan toch prijs. Pieter Gerkens (84.), een andere invaller, vloerde Fabiano. De derde treffer hing nog in de lucht, maar bleef uit.

In de verlengingen wilde de thuisploeg nog wel, maar The Great Old trapte op zijn adem. Het zat maar niet mee. Net voor het einde van de eerste verlenging ondernam Antwerp in eenzelfde scrimmage vijf tot zes pogingen, maar Fabiano, enkele verdedigers en de lat hielden de 2-0 op het scorebord. Ook in de tweede verlenging trilden de netten niet meer, ondanks Antwerpse druk. In de strafschoppenreeks stuwde het thuispubliek Antwerp naar de zege. RAFC won met 3-2.

De loting van de groepsfase van de Europa League staat morgen/vrijdag in Istanboel op de planning.

