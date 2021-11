Met Racing Genk, Antwerp en AA Gent komen er donderdag drie Belgische teams in actie op de vierde speeldag in de Europa League (Genk en Antwerp) en de Conference League (Gent).

Genk moet om 18u45 aan de bak op eigen veld tegen West Ham, groepsleider in groep H met een foutloze 9 op 9. Op de vorige speeldag in het Olympic Stadium in Londen moest Genk nog met 3-0 zijn meerdere erkennen in de Hammers. Craig Dawson (45.+1), Issa Diop (57.) en Jarrod Bowen (59.) verzorgden toen de doelpunten. Voordien won West Ham ook bij Dinamo Zagreb (0-2) en thuis tegen Rapid Wenen (2-0). Genk begon op bezoek bij datzelfde Wenen goed aan zijn campagne met een late 0-1 zege, maar nadien volgde een droge 0-3 nederlaag tegen Zagreb en dus ook een 3-0 verlies bij West Ham.

De Limburgers delen de tweede plaats met Zagreb en Wenen (allen 3 op 9), maar staan op basis van doelsaldo voorlopig vierde en laatste in de poule. Naast die twee opeenvolgende nederlagen in Europa, was Genk ook in de vaderlandse competitie het spoor even bijster met drie verliespartijen op rij. Afgelopen zondag doorbrak het evenwel die negatieve spiraal met een ruime een deugddoende 2-6 tegen Zulte Waregem. De jongens van coach John van den Brom hopen zich in de Europa League eveneens te herlanceren met puntengewin.

Later op de avond (21u) staat Antwerp op de eigen Bosuil voor het duel van de laatste kans tegen het Turkse Fenerbahçe in groep D. De Great Old pakte een speelronde geleden weliswaar zijn eerste punt na een 2-2 gelijkspel in Istanboel, maar van groepsleider Eintracht Frankfurt (7 op 9) en nummer twee Olympiakos (6 op 9) werd eerder verloren met respectievelijk 0-1 en 2-1. Wil rood en wit zijn kansen gaaf blijven houden op een Europese overwintering, dan is het absoluut erbij gebaat om de punten thuis te houden tegen Fener, dat met een ook niet al te denderende 2 op 9 op de derde plaats in de groep kampeert.

In vergelijking met Genk en Antwerp in de Europa League ziet het er een pak rooskleuriger uit voor Gent in de Conference League. De Buffalo's gaan aan de leiding in groep B met een perfect rapport na drie overwinningen in evenveel speelrondes. Twee weken geleden trotseerde Gent de hel van Belgrado met verve: Sven Kums tekende er met de kop voor de enige treffer van de wedstrijd tegen Partizan. Als de troepen van Hein Vanhaezebrouck erin slagen om ook in de eigen Ghelamco Arena de maat te nemen van de Serviërs, dan is de Europese overwintering én groepswinst een feit.

