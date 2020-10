Sporting Charleroi heeft zich donderdagavond niet kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. In een leeg Stade du Pays de Charleroi verloor de Belgische competitieleider met 1-2 van een weinig imponerende, maar efficiënte Poolse vicekampioen Lech Poznan.

Net toen de Karolo's gaandeweg de eerste helft de wedstrijd naar zich toe te leken trekken, sloeg het noodlot aan de overkant toe. De bezoekers uit Polen waren steeds meer op de counter gaan loeren en liepen daarbij slim tussen de lijnen op het middenveld. Het was zo dat spelverdeler Daniel Ramirez iets voorbij het halfuur aan de rand van de zestien kon aanleggen en met een afgeweken schot thuisdoelman Nicolas Penneteau verschalkte.

Niet dat Charleroi voor de pauze geen kansen bij elkaar wist te voetballen. Door Shamar Nicholson voorin mee te zetten naast topschutter Kaveh Rezaei had coach Karim Belhocine voor wat meer aanvallende sterkte gekozen, ten nadele van controlerend middenvelder Guillaume Gillet. De beste kans kwam er vlak na de 0-1, toen Ali Gholizadeh een verre voorzet tegen de paal kopte. Ook Mamadou Fall (2x) en Nicholson hadden mogelijkheden, maar de Poolse vicekampioen bleek een pak efficiënter. De thuisploeg was nog maar amper bekomen van de openingstreffer en de 0-2 hing al tegen de netten. Een afstandsschot van Tymoteusz Puchacz bleek onhoudbaar voor Penneteau.

Charleroi lag in het spel zeker niet onder, maar moest met nog amper 45 minuten op de klok nog drie keer scoren om de Europese uitschakeling af te wenden. Na ongetwijfeld een donderpreek van Belhocine in de kleedkamers - de Charleroi-coach had vrijwel de hele eerste helft druk gesticulerend en roepend voor zijn dug-out gestaan - begon de thuisploeg toch met heel wat meer druk naar voren. Het leverde vrijwel meteen een strafschop op, na een fout op Fall in de zestien. De aansluitingstreffer leek als een godsgeschenk uit de hemel te vallen in het lege Stade du Pays de Charleroi, maar Rezaei kreeg zijn elfmeter niet voorbij de bezoekende doelman Bednarek. Die aansluitingstreffer kon echter niet uitblijven en met nog iets meer dan een halfuur op de klok maakte Fall er dan toch 1-2 van. De treffer van de hoop voor de thuisploeg, buiten het stadion werd er zelfs al vuurwerk afgestoken.

Poznan stuikte als een kaartenhuis in elkaar, alleen het gebrek aan efficiëntie bij de Karolo's hield hen nog overeind. Het slotkwartier mocht de thuisploeg nog met een man meer afwerken, na een tweede keer geel voor Lubomir Satka. De bezoekers leunden met tien voor eigen doel en kwamen niet meer uit de omknelling, maar de gelijkmaker bleef uit, ondanks een stormloop en een rist kansen. De thuisploeg heeft de uitschakeling vooral aan zichzelf te danken. Geen eerste Europese groepsfase ooit dus voor Charleroi, dat als eerste Belgische team dit seizoen uitgeschakeld is. Bekerwinnaar Antwerp en AA Gent zijn al zeker van de groepsfase in de Europa League, Standard speelt donderdagavond nog tegen het Hongaarse Fehervar voor de laatste stek. Club Brugge speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Zenit, Borussia Dortmund en Lazio.

