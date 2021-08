Maandag werd geloot om de laatste voorrondes in de Europa League (Antwerp) en de nieuwbakken Conference League (KAA Gent en Anderlecht). Daarin komen Antwerp en de Buffalo's uit tegen haalbare kaarten, Anderlecht kan het nog moeilijk krijgen tegen Vitesse.

In de laatste voorronde van de Champions League weet ook KRC Genk zijn mogelijke tegenstanders.

In de Europa League is de Belgische Bekerwinnaar, of in dit geval met de nummer drie uit de hoogste afdeling Antwerp als vervanger, voor het eerst niet meer rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. The Great Old komt in de play-offronde terecht, waar ze evenwel in de groep met de hoogste prioriteit zitten en dus genieten van een beschermd statuut. Zij komen er uit tegen een team dat momenteel nog een derde voorronde moet afwerken: Omonia Nicosia of Flora. De heenwedstrijden in de play-offronde worden op 19 augustus gespeeld, de terugwedstrijden een week later op 26 augustus. De winnaars stoten door naar de EL-groepsfase, voor de verliezers is er een plaats in de groepsfase van de Conference League.In de laatste voorronde van de Champions League weet ook KRC Genk zijn mogelijke tegenstanders. Anderlecht neemt het in de play-offronde van de Conference League op tegen het Nederlandse Vitesse of het Ierse Dundalk, op voorwaarde dat de Belgische recordkampioen in de derde voorronde voorbij het Albanese Laçi geraakt, zo wees de loting op maandag uit. Het zijn geen onaantrekkelijke affiches voor paars-wit, want ze vermijden met Galatasaray een erg lastige tegenstander en ook nog een pak verre verplaatsingen naar alle uithoeken van Europa, waar een resultaat halen evenmin een garantie is. KAA Gent moet mogelijk wel richting Oost-Europa, met het Russische Rubin Kazan of het Poolse Rakow Czestochowa als tegenstander. Gent schakelde eerder al het Noorse Valerenga uit en ontmoet nu het Letse Rigas in de derde voorronde. De heenwedstrijden in de play-offronde worden op 19 augustus gespeeld, de terugwedstrijden een week later op 26 augustus. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase, voor de verliezers is er geen vangnet.