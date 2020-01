Al 38 matchen heeft de 19-jarige Ewoud Pletinckx achter de rug, als titularis bij Zulte Waregem. In Sport/Voetbalmagazine blikt het jeugdproduct van Essevee deze week terug op zijn nog prille carrière.

19 januari 2019, vorige zondag één jaar geleden. Op een leeftijd van 18 jaar, 10 maanden en 3 dagen maakt Ewoud Pletinckx, als toen jongste basisspeler ooit bij Zulte Waregem en vooral als eerste jeugdproduct sinds Jens Naessens in 2011, onverwacht zijn debuut in de Jupiler Pro League.

Tegenstander: Antwerp FC. Zijn directe tegenspeler: Dieumerci Mbokani.

Niet het makkelijkste begin, maar Pletinckx trekt zich goed uit de slag tegen de Congolees. Op dat ene moment na, wanneer Mbokani zich vanuit buitenspelpositie slim vrijloopt en de 0-1 binnentikt.

Niettemin een meer dan degelijk debuut, gevolgd door nog 15 matchen in de reguliere competitie en play-off 2. En ook dit seizoen zit Pletinckx al aan 23 duels, beker inbegrepen.

Voor de mensen van de Essevee Academie is Pletinckx' doorbraak een grote opsteker. "Ik heb dan ook alles meegemaakt wat de jeugdopleiding te bieden heeft", vertelt de Oost-Vlaming. "Ik voetbal hier sinds de U14 (na passages bij Geraardsbergen, Zottegem en Wetteren, nvdr), zat op internaat vanaf mijn tweede seizoen en volgde het scholenproject waardoor ik drie keer per week overdag individueel kon trainen. Allemaal zaken die me als voetballer én als mens - ik werd snel zelfstandig door zo vroeg op internaat te gaan - erg geholpen hebben."

Uithangbord

Nu is Pletinckx hét gezicht van de jeugdopleiding van Essevee. "Ik voel ook hoe trots ze zijn, op 'ónze Ewoud'. Thomas Schepens, de beloftetrainer, toonde in een peptalk voor de match zelfs al eens mijn foto: 'Ewoud heeft het geschopt tot de eerste ploeg, neem hem als voorbeeld.'

"Ik probeer me ook zo te gedragen, ook naast het veld. Al verschillende keren heb ik tijdens voorstellingen van onze jeugdprojecten aan potentiële nieuwe spelertjes een interview gegeven over mijn ervaringen.

En als ik jeugdspelers tegenkom, zal ik altijd tijd maken voor een high five, een babbeltje. Omdat ik besef dat ikzelf - niet eens zo lang geleden - ook zo opkeek naar de 'sterren' van de A-kern. Ik geniet ervan als ik die jongetjes zie glunderen."

Een extra druk, als uithangbord, is dat echter niet voor stevige centrale verdediger. "Neen, alleen een motivatie. De enige druk die ik voel komt van mezelf: van de gedreven perfectionist die elke week beter wil worden. Een mentaliteit ingepompt door mijn ouders. Mijn vader is boekhouder, mijn moeder notaris. Ze waren/zijn het voorbeeld dat je door hard te werken ook veel terugkrijgt."

Door dat hard werken is de 19-jarige Pletinckx nu titularis bij Zulte Waregem, bijgestaan in de verdediging door zijn ervaren leermeester Olivier Deschacht.

Lees het volledige interview deze week in Sport/Voetbalmagazine van 22 januari.

