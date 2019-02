Ewoud Pletinckx: jeugdspeler met meeste minuten in debuutseizoen

Pas 18 jaar, 3 maanden en 10 dagen oud was hij, Ewoud Pletinckx, toen hij in de eerste match na de winterstop, tegen Antwerp, debuteerde. En zo de jongste basisspeler bij Zulte Waregem in de competitie werd sinds Théo Bongonda. Die kreeg in januari 2014 tegen KRC Genk zijn eerste basisstek (toen 18 jaar 1 maand en 29 dagen oud), en brak in play-off 1 van dat s...