Ex-Anderlechtspeler Marko Marin leeft op bij Rode Ster Belgrado

Dribbelaar Marko Marin heeft al een hele voetbalodyssee achter zich: acht clubs in zeven landen, waaronder RSC Anderlecht van januari tot juni 2015 (met een magere balans van zes wedstrijden en nul goals). Maar pas sinds eind augustus, toen de zestienvoudige Duitse international voor 700.000 euro Olympiacos Piraeus verruilde voor Rode Ster Belgrado, lijkt de linksbuiten eindelijk gelukkig. De tweejarige overeenkomst (met optie) bij de Servische titelhouder bevrijdde het ex-toptalent. Als basisspeler en sterkhouder schreef Marin geschiedenis voor de Delije, zoals de fans van Rode Ster worden genoemd.

Bij de 6-1-nederlaag op PSG scoorde Marin als eerste voor de recordkampioen in de CL, terwijl hij voor twee assists zorgde aan Milan Pavkov bij de 2-0-stuntzege tegen Liverpool. De Duitser, een zoon van Servische immigranten, gaf in een vraaggesprek met Mondo toe dat zijn huidige werkgever een speciaal geval blijft. 'Mijn vader is al van jongs af fan', verklaarde Marin. 'Hij gaf die liefde voor deze club door aan mij. Legende Dejan Savicevic was mijn idool. Het is mooi om bij Europese topclubs onder contract te liggen, hetgeen me overkwam bij Chelsea en FC Sevilla, maar dit hier geeft me toch een totaal ander gevoel, door de band vanuit mijn jeugd. Mijn ouders leven nu in Frankfurt. Ik zou er niets op tegen hebben om bij Eintracht te stoppen met voetballen, want in de jeugd speelde ik er tien jaar.'

Met een voorsprong van negen punten op Radnicki Nis na zeventien speeldagen in de Servische competitie lijkt het team van coach Vladan Milojevic stevig op weg naar een nieuwe titel. In zeven competitiewedstrijden, op een totaal van 539 minuten, scoorde Marin al twee keer. Die statistieken wil hij verbeteren, nadat hij de afgelopen twee seizoenen in Griekenland afsloot met respectievelijk 4 goals in 14 duels (2016/17) en 7 treffers in 23 competitiewedstrijden (2017/18).