De 32-jarige Kelvin Maynard is gisteren overleden bij een schietpartij in Amsterdam. De Surinamer speelde nog 26 wedstrijden voor The Great Old.

De man die woensdagavond bij een brandweerkazerne in Amsterdam is geliquideerd, is de Surinaams-Nederlandse ex-profvoetballer Kelvin Maynard. De ex-speler van onder andere Antwerp werd woensdagavond in zijn auto onder vuur genomen door twee mannen op een motorscooter.

In 2006 werd de verdediger aangetrokken door eerstedivisionist FC Volendam, waarmee hij in 2008 naar de eredivisie promoveerde. Via omzwervingen in Portugal (SC Olhanense) en Hongarije (Kecskeméti TE) belandde hij in 2012 bij het Nederlandse FC Emmen. In het seizoen 2013/14 kwam Maynard uit voor Antwerp, waar hij 26 wedstrijden voor speelde, en nadien ook nog voor het Engelse Burton Albion FC, alvorens hij bij op de Nederlandse amateurvelden voor SV Spakenburg ging spelen. Na twee seizoenen Quick Boys vertrok hij deze zomer naar Alphense Boys. Maynard werd 32.