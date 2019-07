Voormalig bondscoach Robert Waseige is op 79-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis. Dat meldden verschillende Franstalige media. De Luikenaar sukkelde al een tijdje met zijn hart en laat nu dus ook het leven.

Waseige lag sinds vorige week donderdag in het ziekenhuis Citadelle in Luik. Hij kampte met hart- en nierproblemen. Enkel zijn vrouw en kinderen mochten de ex-bondscoach de voorbije dagen bezoeken. De Luikenaar onderging in 2001 al een hartoperatie en kreeg sindsdien geregeld een check-up. Zo'n routinecontriole bracht vorige week complicaties aan het licht, waardoor Waseige in het ziekenhuis moest blijven.

Beker als hoogtepunt

De Waal was jarenlang trainer op het hoogste niveau, bij onder meer Standard, Charleroi, Sporting Lissabon en Lokeren. Tussen 1999 en 2002 was hij bondscoach van de Rode Duivels. Nadien volgde ook een korte passage bij Algerije, maar dat werd geen succes.

Als speler stond Robert Waseige meer bekend als harde werker, dan groot talent. Al snel werd zijn trainersdroom dan ook duidelijk. Doorheen zijn carrière werd hij driemaal verkozen tot Belgisch trainer van het jaar en won hij de Belgische beker met Club Luik in 1990, zijn hoogtepunt.