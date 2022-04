De Nederlandse trainer maakte Tarik Tissoudali een half seizoen mee bij De Graafschap. 'Je moet hem niet volstoppen met opdrachten.'

'Bel me vanmiddag even. Geweldig dat Tarik het zo goed doet', stuurt Henk de Jong via WhatsApp wanneer we hem vragen om het over zijn ex-speler te hebben.

Tarik Tissoudali kwam in januari 2018 naar De Graafschap, toen actief in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Dat zorgde eerst voor opgetrokken wenkbrauwen. De op dat moment 24-jarige winger had er in een half seizoen bij VVV Venlo in de Eredivisie niet veel van gebakken in een volgens hem 'te verdedigend ingesteld team'.

Maar in zijn eerste wedstrijd in de Vijverberg geeft hij meteen zijn visitekaartje af: Jong FC Utrecht wordt door de gehaktmolen gedraaid met 7-0 en Tissoudali is goed voor één goal en drie assists.

De 4-3-3 van coach Henk de Jong zit hem als gegoten. 'Ik speel graag aanvallend voetbal en laat mijn teams altijd hoog druk zetten', legt de trainer uit. 'Dus bij balverlies moest Tarik mee druk zetten, maar in balbezit liet ik hem vrij. Je moet hem niet volstoppen met opdrachten, want dan blokkeert hij. De buitenspelers moeten van mij ook niet mee teruglopen met de backs. Als je van een vleugelspeler verwacht dat hij mee verdedigt, dan moet je Tarik niet nemen.'

Dankzij de inbreng van Tissoudali promoveert De Graafschap dat seizoen naar de Eredivisie. In de promotieplay-offs maakt hij een beslissend doelpunt tegen Almere City (2-1).

Met een hartje erbij

De 57-jarige Henk de Jong, nu T1 bij SC Cambuur in de Nederlandse Eredivisie, moet door een cyste in zijn hoofd de rest van het seizoen rust nemen.

'Ik ben ziek nu, ik heb iets in mijn hoofd, maar hij stuurt me nog steeds berichtjes. Met een hartje erbij.'

'Kijk, als trainer probeer ik bovenal een goed mens te zijn. En dat heeft hij ook. We zijn allebei menselijke mensen. Het is toch vaak ieder voor zich in de voetballerij, maar Tarik is een echte team player.'

Lees het volledige verhaal over Tarik Tissoudali in Sport/Voetbalmagazine van 1 april 2022 of in onze Plus-zone.

