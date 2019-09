De voormalige Franse topscheidsrechter Frédy Fautrel is de nieuwe VAR-manager van de Belgische voetbalbond, KBVB.

Maandag heeft de KBVB haar nieuwe VAR-manager voorgesteld. Het werd de Franse ex-scheidsrechter Frédy Fautrel, die begin dit seizoen opstapte als opleider van de Franse videorefs. Hij was zelf actief als scheidsrechter tussen 2003 en 2016. De 47-jarige Fransman leidde meer dan 100 Europese matchen en was assistent-trainer op het Europees kampioenschap van 2012 en 2016 in eigenland. Na zijn carrière was Fautrel nauw bezig met de ontwikkeling van de videoref en professionele arbitrage in Frankrijk. De Fransman zal nu aan het hoofd staan van de Belgische videorefs.