Anele Ngcongca, voormalig verdediger bij KRC Genk, is maandag op 33-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. Zijn ex-club Genk bevestigt het nieuws.

Anele stierf in een auto-ongeluk in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu Natal. Daar had hij net getekend voor AmaZulu. De voetballer werd uit het voertuig geslingerd en was op slag dood. Zijn vrouwelijke passagier ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. "Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler", laat Genk weten.

Anele speelde tussen 2007 en 2016 voor KRC Genk. De rechtsachter droeg het shirt van de Limburgers in 279 wedstrijden, schopte het tot aanvoerder en werd met de club kampioen (2011) en twee keer bekerwinnaar (2009, 2013). De laatste jaren voetbalde de Zuid-Afrikaanse oud-international opnieuw in eigen land.

