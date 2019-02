Ex-Genktrainer Stuivenberg: 'Ik miste bij Pozuelo de drive om zichzelf te perfectioneren'

Stuivenberg werd anderhalf jaar geleden bij Genk de laan uitgestuurd na een nochtans niet onaardige balans van 24 zeges, 16 draws en 10 nederlagen. De Nederlandse coach vindt het nog steeds jammer dat het huwelijk tussen hem en Genk spaak liep.

'Ik ben er nog steeds van overtuigd, en dat klinkt misschien raar, dat Genk en ik bij elkaar passen', stelt hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine. 'Maar het management raakte in paniek door de resultaten, ze werden onrustig omdat ze dachten dat we play-off 1 zouden missen.

'Ik werd afgerekend op het aantal gelijke spelen. Heel vervelend, want ik ben geen gelijke-spelen-coach. Ik zou zomaar vijf gelijke spelen willen inruilen voor drie zeges en twee nederlagen. Dan zat ik mogelijk nog bij Genk.

'Het zat eigenlijk een beetje tegen: er waren de naweeën van het vorige seizoen waarin we 75 matchen hadden gespeeld, ik zat met langdurige geblesseerden en de kern was iets te smal.'

Pozuelo

Na zijn ontslag kwamen er, zoals dat vaak gaat, enkele verhalen uit de kleedkamer naar buiten. Bijvoorbeeld over de problemen met Pozuelo, met wie er geen klik was. Stuivenberg: 'We hadden een haat-liefdeverhouding. Er was respect tussen ons en we zijn professioneel met elkaar omgegaan. Maar voor hem was ik wellicht meer een trainer dan een vaderfiguur.'

'Pozuelo is een natuurtalent en is creatief begaafd. Dat soort mensen zijn niet altijd gemakkelijk in de omgang. Ik miste bij Pozuelo de natuurlijke drive om zichzelf te perfectioneren. Hij was eerder van het gemakzuchtige type. Ook op disciplinair vlak. Ik heb veel energie gestoken in onze relatie, maar onze denkbeelden kwamen regelmatig in botsing met elkaar.

'Hij had een andere beeld van een topsportcultuur dan ik. In mijn idee kom je elke dag naar de club om jezelf te verbeteren en daarmee je bijdrage te leveren aan het team. Daar is een bepaalde discipline voor nodig, die voor Pozuelo minder prioritair was.'

'Ik ben een aanvallende coach en ik dacht juist in functie van Pozuelo. In welk systeem komt hij het beste tot zijn recht? Hoe gaan we verdedigen en wat is zijn rol in dat geval? Er was altijd overleg tussen ons, maar het ging mis wanneer hij de afspraken niet nakwam. Dat ging ten koste van het team en daar had ik een probleem mee.'

'Maar waarom wordt mijn relatie met andere jongens niet belicht?', vraagt Stuivenberg zich nog af. 'Ik weet dat Trossard het héél vervelend vond dat ik weg moest. Dat is ook zo'n speler met een gebruiksaanwijzing. Trossard heeft zich geschikt naar het topsportklimaat dat ik ingevoerd heb bij Genk. Daardoor is hij steeds beter gaan voetballen.'