Ex-Gouden Schoen Mbark Boussoufa vindt onderdak bij Al-Shabab in Saudi-Arabië

Dat bevestigt de club op Twitter. Boussoufa stond de voorbije twee seizoen onder contract bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten.

Al Shabab is een van de grote clubs in Saudi-Arabië en staat momenteel op de derde plaats in de Saudische Premier League, op 9 punten van leider Al-Hilal. Bij Al-Shabab waren eerder Michel Preud'homme en Emilio Ferrera aan de slag als trainer.

Gouden Schoen

De Marokkaanse Nederlander, geboren in Amsterdam, voetbalde eerder in de Belgische competitie voor AA Gent (van 2004 tot 2006 en in 2016) en RSC Anderlecht (tussen 2006 en 2011). Als speler van paars-wit won hij onder meer twee titels, een beker en twee keer de Gouden Schoen (2006 en 2010). Daarna trok hij naar achtereenvolgens Anzji Machatsjkala en Lokomotiv Moskou in Rusland.

📝 #AlShabab has officially signed with the #Moroccan National Team's captain Mbark #Biussoufa until the end of this season. pic.twitter.com/5YlupqRq5C — Al Shabab Saudi FC (@ShababSaudiFc) January 3, 2019

De middenvelder maakte deel uit van de Marokkaanse selectie op het jongste WK voetbal in Rusland, waar de 'Leeuwen van de Atlas' de groepsfase niet overleefden.

In de top 50 van beste buitenlandse voetballers ooit in de Belgische competitie, die Sport/Voetbalmagazine deze week publiceerde, staat Boussoufa op de zestiende plaats. Bekijk de volledige ranglijst van de redactie.