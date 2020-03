Chris Janssens, tussen 1996 en 2001 aanvoerder van Sp. Lokeren, ziet te veel signalen van een dreigend faillissement.

Vorige week vertelde de tijdelijke bewindvoerder van Lokeren, Kris Goeman, dat de Wase club nog tot 23 maart heeft om 4 à 5 miljoen euro te vinden. Anders wordt de club failliet verklaard. Het ziet er dus allesbehalve goed uit voor Lokeren. Vrijdag raakte echter bekend dat de club nog een maand uitstel krijgt....

Vorige week vertelde de tijdelijke bewindvoerder van Lokeren, Kris Goeman, dat de Wase club nog tot 23 maart heeft om 4 à 5 miljoen euro te vinden. Anders wordt de club failliet verklaard. Het ziet er dus allesbehalve goed uit voor Lokeren. Vrijdag raakte echter bekend dat de club nog een maand uitstel krijgt. Maar Chris Janssens, de huidige coach van de Oost-Vlaamse derdeprovincialer FC Destelbergen, ziet het niet goed komen. Hij ziet momenteel veel parallellen bij Sp. Lokeren en wat hij in november 2007 meemaakte bij Lierse SK. 'Wij werden toen ook lang aan het lijntje gehouden en hielden het uiteindelijk drie maanden vol', zegt de 50-jarige oud-speler. 'Gelukkig vonden we met Maged Samy alsnog iemand die met een project en het noodzakelijke geld op de proppen kwam. Hopelijk komt die steun uit onverwachte hoek er ook voor Killian Overmeire en zijn ploegmaats. Want mocht Lokeren wegvallen, dan is er niks meer in het Waasland. Behalve Waasland-Beveren, dat zich ook in een belabberde situatie bevindt. Ik vrees voor een teloorgang van Lokeren, zeker als ik lees dat Roger Lambrecht nog 3,5 miljoen euro te goed heeft.' Janssens geeft toe dat zijn hart bloedt. 'Omdat ik daar de topjaren van mijn actieve loopbaan beleefde en er ook international werd. Zoiets vergeet je nooit meer.'