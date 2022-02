Roger Lambrecht is vandaag/dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was 25 jaar lang voorzitter van het ondertussen ter ziele gegane Sporting Lokeren.

Lambrecht groeide op in Lokeren en speelde als centrale middenvelder bij tweedeklasser Vigor Wuitens Hamme en Jeunesse Arlonaise. Zijn actieve voetbalcarrière beëindigde hij bij Standaard Lokeren als speler-trainer.

Midden jaren 60 richtte Lambrecht in Berchem een eerste bandencentrale op, de eerste van vele, zou later blijken. Onder zijn impuls groeide het familiebedrijf Q-Team uit tot een van de belangrijkste bandenleveranciers in België.

Maar het voetbal liet hem niet los. Lambrecht werd eerst voorzitter van de ploeg uit zijn woonplaats Eksaarde. Toen Standaard en Racing Lokeren in 1970 fuseerden, maakte hij al deel uit van een stuurgroep die de club leidde. Toen de club in ernstige problemen zat, nam hij in 1994 het voorzitterschap over van Gaston Keppens. De hoogtepunten waren de bekerzeges in 2012 en 2014 en een aantal deelnames aan de play-offs.

Het einde van zijn voorzitterschap verliep evenwel in mineur. Toen hij Lokeren in 2019 overliet aan een groep rond Louis de Vries, was de club net gedegradeerd naar 1B. Een jaar later verdween Sporting Lokeren uit het Belgische voetbal door een faillissement.

'Roger Lambrecht heeft de grote verdienste het Lokerse voetbal in België en zelfs daarbuiten op de kaart te hebben gezet. Zijn leiderschap dwong in het voetbalmilieu meestal bewondering af, maar een enkele keer ook kritiek', stelt Lokeren-Temse. 'KSC Lokeren-Temse en de hele Lokerse voetbalgemeenschap willen de familie langs deze weg hun medeleven betuigen bij hun zware verlies.'

