Nadat ze een punt zette achter haar carrière in 2019, besliste de recordinternational van de Red Flames om terug te keren in het truitje van de Genk Ladies.

Kim Clijsters in het tennis, Arjen Robben bij Groningen en nu ook Aline Zeler bij Genk. Het is duidelijk dat de comebacks in trek zijn momenteel. Vorig seizoen besliste de 37-jarige verdediger van PSV nog te stoppen met professioneel voetbal. Ze koos ervoor om de jonge meisjes bij de lampenclub te trainen.

Even later werd ze ook analist bij RTL Sport en assistent-coach bij de Yellow Flames, de beloftenploeg van het nationale team. Maar nu besliste Zeler dan toch om terug te keren naar het veld, in de kleuren van KRC Genk. Een logische keuzes voor de recordinternational die in Limburg woont een heel jonge kern wil begeleiden. Genk, dat nogal wat speelsters verloor tijdens de transferperiode, bood haar een contract van drie jaar aan. Op die periode wil de Limburgse club namelijk een competitieve ploeg voor de Scooore Super League opbouwen.

'De komst van Aline is een cadeau voor de hele ploeg en zeker voor mij als coach', reageerde Guido Brepoels in een statement van de club. 'Voor mij is ze een ideale schakel op het veld. Met haar ervaring, kan Aline onze jonge groep heel wat bijbrengen.'

Tijdens haar eerste carrière, kende Zeler successen bij Sint-Truiden, Standard (met het kampioenschap in de BeNeLiga in 2015) en Anderlecht, met een reeks van negen nationale titels van 2010 tot 2018. Bij de Red Flames kwam Zeler aan 111 caps en is daarmee nog steeds recordinternational.

