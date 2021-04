Sébastien Pocognoli zet een punt achter zijn carrière, zo heeft hij zelf bekendgemaakt. Hij kan dat doen met de titel in 1B met Union. De linksachter telt dertien caps bij de Rode Duivels.

'Mijn hoofd en mijn lichaam zeggen me dat het tijd is om te stoppen', zei de linksachter in een bericht op sociale media. 'Ik heb zeventien jaar beleefd waarin mijn kinderdroom realiteit werd', aldus Pocognoli.

'Het is nooit makkelijk om zo'n lang hoofdstuk af te sluiten, maar ik voel dat dit het juiste moment is. Mijn hoofd en mijn lichaam zeggen het me. Ik bedank al mijn supporters voor hun steun en alle ploegmakkers en coaches, die mij geïnspireerd hebben. Bedankt ook aan mijn familie en dichtste vrienden voor hun belangrijke rol.'

Carrière

De 33-jarige Pocognoli begon zijn profloopbaan in 2004 bij Racing Genk. In 2007 trok hij naar AZ om in januari 2010 terug naar België te keren bij Standard. Drie jaar later verliet hij de Luikenaars voor een Duits avontuur bij Hannover. Nadien volgde een passage in Engeland bij West Bromwich Albion, dat hem uitleende aan Brighton. In 2017 volgde een terugkeer naar Sclessin.

Vanaf januari 2020 stond hij onder contract bij Union. Hij kan er zijn carrière afsluiten met de titel in 1B. Pocognoli speelde wel slechts twee duels dit seizoen voor de Brusselaars.

De linksachter telt dertien caps bij de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in 2008 tegen Italië.

Op zijn palmares staan een titel en een Supercup met AZ in 2009 en twee bekers met Standard (2011 en 2018).

Met de Belgische beloftenploeg haalde hij de halve finales op het EK van 2007 in Nederland.

