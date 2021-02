Frans Van Den Wijngaert is een voormalig topscheidsrechter. In vijf vragen analyseert hij de recente gebeurtenissen.

Volgens Frank De Bleeckere, adjunct-technisch directeur van het Belgisch scheidsrechterskorps, was er tijdens KAA Gent-KAS Eupen een technisch defect bij de VAR. Begrijpt u dan de beslissing om het doelpunt af te keuren?Frans Van Den Wijngaert: 'Dat is voor mij onbegrijpelijk. Als zoiets gebeurt in het eerste of het tweede weekend na de intrede van de VAR, zou ik het begrijpen. We zijn al enkele jaren verder, dus zouden zulke fouten niet meer mogen gebeuren. Ik heb het niet getimed, maar dat moet wel twee minuten hebben geduurd, wat lang is. Ze waren met drie in het busje dus als de lijn niet kon getrokken worden, konden ze toch met gezond verstand analyseren of dat afgekeurde doelpunt een buitenspelgeval was.''Wat mij verrast is dat het scheidsrechtersdepartement geen uitspraak doet over een juiste of foute beslissing. Ze zeggen enkel dat de VAR niet werkte. Ik ga niet mee in de redenering dat het geen clear error zou zijn. Volgens mij zouden ze in het busje beter scheidsrechters zetten die net gestopt zijn en weten hoe de vork in de steel zit.'Durven scheidsrechters nog zelf beslissingen te nemen, wetende dat er een VAR is?Van Den Wijngaert: 'Volgens mij heeft het ene niks met het andere te maken. Ten eerste is er maar één 'patron' op het veld, de scheidsrechter, die wordt geassisteerd door zijn grensrechters. De vierde ref waakt over wat naast het veld gebeurt. De technologie moet worden ingeroepen om een helpende hand te zijn op een moment dat er discussie is. Ik veronderstel dat er mensen bezig zijn met het analyseren van fouten van de VAR, maar ik stel vast dat we enkele jaren bezig zijn en het probleem nog niet is opgelost.''Dit weekend gebeurde het meermaals dat we enkele minuten moesten wachten om wel of niet te juichen. Als men wil voortdoen met een doelpunt af te keuren voor een kleine teen die offside staat, dan is het voetbal van vandaag niet het voetbal van gisteren. Het leuke aan voetbal is net dat we nadien kunnen discussiëren. We moeten ervoor zorgen dat de refs zo weinig mogelijk fouten maken, maar zoals Hein Vanhaezebrouck zegt: "Het is het einde van de VAR als dit kan en mag gebeuren."'Tijdens de 1/8 finales van de Croky Cup werd geen VAR ingezet. Is dat goed?Van Den Wijngaert: 'Er zijn twee mogelijkheden: je vindt dat er een VAR nodig is om een wedstrijd te begeleiden, ofwel niet. Voor mij is er geen verschil tussen een bekerwedstrijd - zeker een 1/8 finale - en een competitiewedstrijd. Als dat nog langer duurt gaan we bijna moeten zeggen dat de VAR enkel wordt gebruikt wanneer de eerste acht of de laatste vier tegen elkaar spelen, en iedereen daartussen laten we wat 'knoeien'. Dat is toch waanzin?''Je past dat overal toe of je past dat niet toe. Hoe meer ze oefenen, hoe beter de VAR misschien wordt. Laat ons ervan uitgaan dat ze in de beker kunnen oefenen. Trouwens, een bekerfinale is voor sommige ploegen even belangrijk of zelfs belangrijker dan een competitiewedstrijd. Zelfs de 1/8 finale, want dat zijn allemaal ploegen die dat willen spelen voor hun centen.''Het kan niet dat er dan doelpunten worden goedgekeurd die met een VAR makkelijk afgekeurd kunnen worden. Misschien zijn sommige scheidsrechters ook wel meer vertrouwd zonder VAR dan met. Die vraag moet ook eens gesteld worden.'Is doellijntechnologie noodzakelijk?Van Den Wijngaert: 'Daar was al sprake van toen ik nog actief was. Dat is al een tijdje geleden, hé. Ik denk dat doellijntechnologie minstens even belangrijk is als een VAR. Per seizoen worden meerdere doelpunten gemaakt waarvan men niet 100 procent zeker weet of het een doelpunt is. Als de VAR belangrijk is, dan is doellijntechnologie zeker even belangrijk. Het gaat natuurlijk ook over geld, dat snap ik wel.'De Franse Bertrand Layec en de Britse David Elleray leiden ons scheidsrechterskorps nu al twee jaren. Welke verbeteringen merkt u op?Van Den Wijngaert: 'Ik ben daar niet meer aanwezig, dus ik kan daar niet op antwoorden. Ik stel wel vast dat toen we het vroeger deden met ons eigen ex-refs, het toch wel heel vlotjes verliep. Ze zijn buitenlanders gaan halen om de problemen op te lossen, maar blijkbaar blijven die problemen nog aanwezig. Men moet er eens een analyse van maken hoe dat komt en of het een meerwaarde is.'