Bart Vertenten, de Belgische scheidsrechter die vorig jaar ontslagen werd na het uitbreken van Operatie Propere Handen, eist 130.000 euro van de voetbalbond. De 31-jarige Vertenten vindt namelijk dat de voetbalbond hem onterecht ontslagen had.

Dat ontslag kwam er na de reeks huiszoekingen in oktober vorig jaar, in het kader van het voetbalschandaal Propere Handen. "Omdat het vertrouwen geschonden is." De Voetbalbond verwees in de ontslagbrief naar een communiqué van het federaal parket. Daarin ging het onder meer over contacten van Vertenten met makelaar Dejan Veljkovic en over een onterecht gefloten penalty in de match Antwerp-Eupen. "Die dag is net als na andere wedstrijden een arbitragerapport opgesteld", zegt zijn advocaat Hans Rieder. "Wat blijkt? De lijnrechter en niet de scheidsrechter krijgt de schuld van die fout. Vertenten kon dat zo goed als niet zien. Verder in dat verslag: passages als 'zeer goede beslissing', 'zeer goede toepassing van de regels' en 'vijf gele kaarten correct toegekend'." Via de arbeidsrechtbank in Brussel eist Vertenten nu een opzeggingsvergoeding en een vergoeding wegens rechtsmisbruik.