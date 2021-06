De Deen Anders Nielsen (50) treedt toe tot de sportieve staf van Antwerp, dat zaterdag zijn landgenoot Brian Priske aanstelde als hoofdcoach. Dat meldt The Great Old donderdag.

Nielsen trad als aanvaller in het seizoen 2002-03 aan voor Antwerp. Verder droeg hij in België het shirt van STVV (1994-96), Club Brugge (1996-97), AA Gent (1997-2002) en Heusden-Zolder (2003-04).

'Over de volledige sportieve staf en de functieverdeling zal gecommuniceerd worden eens die volledig is samengesteld', meldt Antwerp nog.

Zaterdag kondigde Antwerp de komst van Brian Priske aan. De Deen is de opvolger van Frank Vercauteren. Hij ondertekende op de Bosuil een contract voor twee seizoenen.

